人幣急漲 逾3個月最強

兌每美元曾突破7.17關 每百港元兌92 美元匯率轉弱之下，人民幣諸多利好因素逐步成形，昨日境內外的人民幣即期匯率隨即抽升，更雙雙升穿7.17關口，創逾3個半月高位，由官方開出的中間價也在周一報7.1612兌每美元，為8月11日後最強，正式吹響升值號角。分析指，市場憧憬中美關係改善，利好中國出口，人民幣匯價轉強，正反映外資對中國資產態度改善。

人民幣中間價在周一較上個交易日升116點子，升值幅度為9月中旬以來最大，隨即帶動離岸人及在岸人民幣升勢不斷擴大，在岸價於下午4時30分收報7.1747，較上周五下午4時30分收市狂飆718點子，之後在岸及離岸人民幣更上一層樓，甚至曾升穿7.17關，分別高見7.164及7.1629，齊重返8月初水平。以此高位計，每百港元兌約92元人民幣。

分析料吸引外資回流 外界留意到中間價罕有大幅調升，或顯示監管層近期對人民幣匯率的反彈予以確認，特別是趁外部環境如美國聯儲局貨幣政策預期已改變，適時緩和人民幣貶值壓力。國泰君安證券指，人民幣升值背後，除了有聯儲局加息周期結束預期的外部因素支撐，主要是中間價的功勞，中間價作為匯市「穩定器」，對人民幣形成強勁支撐。

中國銀行研究院研究員範若瀅就對內媒表示，人民幣匯率逐步顯露企穩迹象是內外因素共同提振的結果。美匯指數自高位回落，使中美息差倒掛程度緩和；而近期內地一直釋放較強的「穩預期」信號，有助人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。換言之，人民幣存在升值空間下，外資可能流向中國資產，明年海外市場開啟降息窗口，將有利外資加快修復。

同時，不少券商相信，人民幣匯率短期走勢除了視乎美國經濟基本面，還要看內地經濟是否明確企穩向好。上海財經大學經濟學院預料，現時內地經濟社會發展大局保持穩定，需求側開始穩步復甦，預計今年全年經濟增速達5.3%，有望完成年初時確定的目標增速。

滬深股揚 成交增12% 儘管昨出爐的11月份貸款市場報價利率（LPR）如市場預期維持不變，一年及5年期LPR分別企穩在3.45厘及4.2厘，但人民銀行同日透過逆回購淨投放920億元（人民幣‧下同），連續9個交易日「放水」，且本周逆回購到期量約1.76萬億元，後續資本市場再迎接人行活水可期。

自10月底起，內地推多項新政穩經濟，深圳有基金經理認為，此舉對經濟以至資本市場有一定的托底效應，加上A股估值又屆低位，且11月至今人民幣匯率大漲逾1,300點子，蘊含的利好資訊足以提振A股。昨日滬深3大指數延續上周五漲勢，滬綜指收升0.46%，報3,068點，深成指及深圳創業板指數各升0.43%及0.32%。大市交投回勇，兩市主板全日成交9,273億元，按日大增12.2%，滬、深股通共淨買入13.72億元。

中沙簽本幣互換協議 值得留意是，人民幣國際化昨跨出一大步！經國務院批准，人行與沙特阿拉伯中央銀行簽署雙邊本幣互換協議，互換規模為500億元/260億沙特里亞爾，協議有效期3年，經雙方同意可以展期。人行表示，中沙建立雙邊本幣互換安排，將有助於加強兩國金融合作，擴大中沙間本幣使用，促進雙方貿易和投資便利化。

在岸人民幣近日轉強