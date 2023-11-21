港人37歲始規劃退休 料760萬先夠使

香港投資基金公會調查顯示，現今香港人通常37歲左右便開始規劃退休，預期退休年齡約61歲。平均而言，受訪者預計儲蓄只能維持17年的退休生活，並預計需要760萬元來維持退休前的生活水平，高收入的受訪者所需金額明顯更高。惟以本港平均預期壽命85歲計，儲蓄顯然不夠！

調查顯示，65歲以下在職人士在資產分配上，25%存放於銀行存款，其次是股票、保險和強積金，分別佔18%、18%及15%。受訪者平均可以承受風險7.4%，高收入和55歲以上人士願意承受較高的風險。有近三分之一的65歲以下在職人士，尤其是55歲以下和高收入，認為定期存款可對沖通脹風險，分別有26%和23%受訪者選擇美股和債券，18%人選擇港股；26%的在職人士認為強積金計劃提供的基金種類不足，在現時未納入強積金計劃的基金類別中，大部分受訪者對可持續發展基金、高收益債券基金及新科技行業相關的基金感興趣。

要求積金回報達11% 調查亦顯示，強積金在退休儲蓄佔一定的比重，平均佔約22%。在職人士要求強積金投資的平均回報率達11%，大多數受訪在職人士有興趣投資於可持續發展基金和高收益債券基金。在投資環境、社會和管治（ESG）基金和基礎設施債券方面，受訪者更要求13%和12%的回報。

投資基金公會退休金委員會聯席主席曾偉邦坦言，受訪者預期11%回報率在強積金基金而言屬高水平，買高風險產品才可能達到該等回報率，相信這與近年定期存款利率高企，受訪者對強積金投資回報的預期也見提高有關。他指出，需做好供款人預期教育，向其解釋高投資回報伴隨高風險，強積金的實際回報與預期或有偏差，並強調退休計劃除考慮到投資回報，亦要考慮退休供款和投資資產類別，以及適時檢視強積金或轉換基金。

調查於今年8月31日至9月13日進行，共訪問1,001名25至64歲有強積金戶口的香港居民，以及80名65歲以上有強積金戶口並已退休的香港居民。