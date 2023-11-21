小米收入6季首升 經調整多賺1.8倍

小米第三季業績摘要

該企股價昨一度跌逾3%至15.42港元，收報16.18港元，升1.5%；「北水」全日經港股通淨沽1.49億港元。

公司上季列帳純利48.73億元，每股盈利0.2元，去年同期虧損14.76億元。今年首3季純利127.47億元，去年同期虧損6.77億元；按非國際財務報告準則（non-IFRS），首3季經調整淨利潤143.63億元，增1.03倍。

手機業務進帳跌2% 季內，智能手機業務進帳416.48億元，按年跌2.03%，主要是拉丁美洲、非洲及中東等產品平均售價（ASP）較低的新興市場出貨量錄強勁增長，累整體ASP按年降約5.8%至每部997元。不過，集團季內智能手機出貨量仍按年增長4%至4,180萬台。

小米新手機「小米14」系列熱賣，管理層在電話會議直言對銷量感到滿意，可是交付方面還未能滿足需求，很多門店依然缺貨，將盡快增加供應。

管理層引述調查指，今年首兩季全球智能手機出貨量跌幅顯著，第三季按年跌幅已明顯收窄，有信心第四季重回正增長，預期今年智能手機市場按年跌5%，明年則料反彈5%。

電動車量產目標不變 其他業務方面，物聯網（IoT）與生活消費產品進帳206.73億元，按年增長8.47%，主要是平板、掃地機械人及智能大家電收入增長，部分被智能電視及筆記本電腦收入減少所抵銷。互聯網服務收入77.55億元，增長9.74%。

季內，集團整體毛利率達22.7%，創新高。智能手機業務毛利率按年增7.7個百分點至歷史新高的16.6%，主要是產品組合升級、境外市場存貨減值撥備減少及核心零部件價格下降。

另外，小米兩款純電動轎車上周現身工信部目錄，管理層表示，小米汽車明年上半年量產的目標不變，接下來會進行第二次冬季測試。

集團季內研發支出50億元，按年增長22%，主要由於與智能電動車業務及其他創新業務相關的研發開支增加所致。