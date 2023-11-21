恒指彈 北水掟貨61億 中信飆6%冠藍籌

人民幣匯價強勢升上逾3個月高位，帶動港股反彈，恒生指數昨日收升323點或1.85%，收報17,778點，終止兩連跌頹勢。主板全日成交1,063億元，惟「北水」轉淨沽出61.09億元。

恒指高開171點後，最多漲334點，高見17,788點，幾乎以全日最高位收市；國企指數收報6,103點，升128點或2.16%；科技指數重上4,000點大關，收報4,077點，升97點或2.45%。

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，上周中美元首會面，帶動人民幣呈轉強迹象，消息面均偏向正面，但港股升至萬八關即受阻回落。本周市場繼續關注重磅藍籌股放榜，以及美國聯儲局議息會議紀錄，對加息進程的啟示，料港股維持上落市格局，恒指在20天線約17,446點至100天線約18,251點整固為主，靜待會否有利好消息刺激大市進一步反彈。現階段可採取「炒股唔炒市」策略，題材性股份如手機設備股、電動車股均可看高一線。

FINI明啟用 輝立：利IPO 新股市場方面，市傳氫燃料電池公司國鴻氫能已開始評估投資者對其新股發行的需求，早前有傳其擬集資數億美元，料將成為首批使用新股結算平台FINI的公司。

FINI平台將於明日起啟用，將縮短新股首次公開招股（IPO）定價至上市的時間，由現時「T+5」縮至「T+2」。換言之，以孖展認購新股的投資者，須付的孖展息更少。輝立証券董事黃瑋傑坦言，公司的新股孖展利息收入會因計息期縮短而減少，但新機制能增加本港新股市場的競爭力，吸引更多企業來港，令整個新股市場擴大，總收入將不跌反升。

輝立証券新股部經理陳英傑透露，將推出新股孖展認購零息優惠，惟集資額大的新股將會收小量利息。若以今年上市新股計，有八成新股可用零息。另提供新股認購手續費九折優惠，即由現時一般新股認購費100元，降至90元。