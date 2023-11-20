匯通天下：英鎊今年底前料續貶值

英國第三季經濟增長停滯，而服務業通脹依然高企，但市場現時似乎不太願意重新定價英倫銀行可能在明年中以前更早減息。英倫銀行貨幣政策委員會亦已推遲提前減息的可能性，直到工資水平、企業轉嫁成本能力和明年的財政政策方向更加清晰。

現時預計英國國內生產總值（GDP）將在今年第四季維持增長停滯，因為經濟中對利率敏感的部分繼續疲弱，實質收入增長失去動力和民眾消費在明年繼續受壓，英國或因此在明年上半年步入衰退。

市場或低估減息力度 現時英國隔夜掉期指數利率預計，英倫銀行將在明年中左右開始減息，與美國聯儲局減息時間相近，比歐洲央行則遲約兩至3個月，同時預期英倫銀行減息幅度或較聯儲局和歐洲央行少，反映目前的遠期利差定價或有利英鎊。

市場或未有正視英國來年經濟壓力而低估明年英倫銀行減息力度，令英國利率定價存在下修風險，預期英倫銀行明年減息幅度較聯儲局及歐洲央行大，推動英鎊兌美元在今年底前進一步轉弱到1.18至1.2水平，中線歐元兌英鎊處0.9水平，英鎊兌澳元或見1.8左右。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪