宏觀剖析：歐洲經濟明年仍面對逆風

美國10月份生產物價指數（PPI）出乎意料地出現自2020年4月以來最大跌幅，進一步證明整個經濟中的通脹壓力正在減弱，而放緩在很大程度上反映了汽油價格下跌。

另外，美國10月零售銷售按月下降0.1%，預期下降0.3%，前值為上升0.7%。在經歷連續數月的強勁增長之後，上月零售銷售額出現下降，但降幅低於預期，這表明需求放緩，進一步強化美國聯儲局結束加息的預期。

區內增長停滯不前 歐元區的情況遠比美國差，歐元區今年的經濟增長基本持平，創紀錄的高利率以及緊縮的預算支出，將使明年經濟增長限制在0.6%。歐元區經濟繼續徘徊零增長，在現時的經濟環境裏，幾乎找不到有甚麼可以有效推動經濟復甦的條件。

經濟逆風如此強勁，明年也將充滿挑戰。歐元區增長潛力減弱下，即使出現強勁反彈，區內經濟增速也難以超過1%，而深層次的結構性問題意味未來幾年歐洲必然落後於大多數其他大型經濟體，歐股基金會持續落後大市。

歐股基金回報跑輸 歐元區工人正在享受實際工資的反彈，這將提振信心，但借貸成本高企阻礙了投資，市場同時呈現勞動力市場走軟和海外需求不及預期。縱使歐洲已經停滯了一年的經濟增長，惟相信仍要繼續面對明年的緊縮貨幣和財政政策，歐股基金的回報仍難有理想表現。

曜熊理財策略董事 馬煒喬