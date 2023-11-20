股市估市：港股偏弱 入市揀強勢股
港股終見突破，恒生指數自8月以來首次出現逾千點的周內波幅，但走勢上，恒指暫時未完全擺脫弱勢，事關指數50天平均線仍難收復，重上後未能企穩；其次是100天線自8月失守以來，每次反彈均未可觸及；還有的是恒指本月仍未能突破10月份18,290點高位，中線走勢仍然呈一浪低於一浪的形態，反映後市仍有機會再試低位。
資金對後市有保留
儘管宏觀上，中美關係似有緩和，中央基建救經濟的決心持續顯現，以及美國貨幣政策有轉向迹象，但資金對中港股市的戒心仍大，目前整體港股仍屬弱勢市況。
策略上，弱勢市況較適宜優先考慮強勢股，而非在弱勢股當中尋寶撈底。小米集團(01810)為近期較強勢的科技股，其升勢亦先於其他科技股；上周五港股高位回吐，小米未有跟隨反而逆市上揚，亦足見其強勢。
近日工信部發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》，新產品公示名單中包括兩款小米品牌之純電動車，資料顯示，兩款汽車均為純電動5座SUV，分別搭載寧德時代生產的三元鋰電池以及比亞迪股份(01211)生產的磷酸鐵鋰電池。參考已公布的資料，兩款汽車屬車長近5米的中型SUV，內地評論及網民普遍對其外形受落。
小米利潤持續改善
基本因素上，小米將於今日公布業績，其第三季手機出貨量強勁復甦，利潤持續改善，業績將優於預期。市場調研機構IDC數據顯示，第三季環球手機的出貨量按年持平，包括小米在內的多個品牌都錄得增長，僅三星下跌。3大出貨量品牌，依次為三星、蘋果公司（Apple Inc.）及小米，此消彼長之下，數據呈現小米正持續搶佔三星的市佔率。第三季其市佔率為13.7%，按年增加0.3個百分點。
走勢上，小米股價由16.98元高位回吐至10天線之下，只要守住15元的20天線位置，中線升勢暫未受破壞，以14元為止蝕參考，上望18元。
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