股市估市：港股偏弱 入市揀強勢股

港股終見突破，恒生指數自8月以來首次出現逾千點的周內波幅，但走勢上，恒指暫時未完全擺脫弱勢，事關指數50天平均線仍難收復，重上後未能企穩；其次是100天線自8月失守以來，每次反彈均未可觸及；還有的是恒指本月仍未能突破10月份18,290點高位，中線走勢仍然呈一浪低於一浪的形態，反映後市仍有機會再試低位。

資金對後市有保留 儘管宏觀上，中美關係似有緩和，中央基建救經濟的決心持續顯現，以及美國貨幣政策有轉向迹象，但資金對中港股市的戒心仍大，目前整體港股仍屬弱勢市況。

小米利潤持續改善 基本因素上，小米將於今日公布業績，其第三季手機出貨量強勁復甦，利潤持續改善，業績將優於預期。市場調研機構IDC數據顯示，第三季環球手機的出貨量按年持平，包括小米在內的多個品牌都錄得增長，僅三星下跌。3大出貨量品牌，依次為三星、蘋果公司（Apple Inc.）及小米，此消彼長之下，數據呈現小米正持續搶佔三星的市佔率。第三季其市佔率為13.7%，按年增加0.3個百分點。

走勢上，小米股價由16.98元高位回吐至10天線之下，只要守住15元的20天線位置，中線升勢暫未受破壞，以14元為止蝕參考，上望18元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）