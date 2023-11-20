專家樓評：減辣助吸引外來人才置業

政府搶人才措施錄得成效，數字上，政府至今已收到約16萬宗透過人才計劃來港申請，當中已批出逾10萬宗，數萬人已來港，反映有關專才、優才、高才通等計劃對於引入外來人才有不俗效力。

繳付印花稅支出大減 為配合搶人才目標，今年10月的施政報告亦重點為外來人才優化原本是「先徵後退」的置業印花稅安排，改為實施「先免後徵」，即是原本外來人才在買入物業時需先付新住宅印花稅（NRSD）及買家印花稅（BSD），居港滿7年及成為香港永久居民後才獲退還稅項差額，由今年10月25日簽訂的買賣合約起，改為先免收上述稅項。

外來人才可先與港人看齊，為首置物業繳交較低稅率之第2標準稅（俗稱「首置印花稅」），若未能成為香港永久居民才需補繳有關稅項。

舉例，外來人才若在印花稅措施修訂前在港買入一個1,200萬元住宅物業，他需要先繳付稅項合共360萬元（新住宅印花稅15% + 買家印花稅15%），若他在現時新措施下買入單位，需繳付之印花稅則降為45萬元（首置印花稅3.75%），減幅達88%。

在新政策配合下，吸引了不少外來人才選擇轉租為買，最近客戶睇樓量增加，一、二手交投亦有所上升，推動樓市氣氛逐步回暖。資料指，外來人才約佔三分之二人士來自內地，現時無論是內地人才又或「港漂」，都是備受關注的潛在樓市生力軍。

至於他們在港置業，最常提出的問題除了置業開支外，就是房貸上的配套、首付比例、房貸息率以及申請資格等。簡單來說，外來人才在港申請按揭貸款，基本上同樣可跟隨香港的按揭措施及準則，以首套自用住宅物業樓價不高於1,500萬元計，銀行按揭成數與港人同樣高達七成，首付比例為三成；3,000萬元或以下房價的按揭成數則高達六成。

按揭成數與港人睇齊 自今年7月金融管理局放寬按揭管理措施後，即使外來人才在現階段的收入仍是來自內地或海外，他們的可做按揭成數及評估還款能力的「供款與入息比率」上限要求亦已與香港收入人士一致。以首套自用房按揭計，基本入息要求是每月總債務供款佔入息不多於一半，另需通過供款壓力測試，以假定現有按息上調兩厘計，每月總供款佔入息不多於60%。

中原按揭董事總經理 王美鳳