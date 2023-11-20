銀主拍賣：尖東商廈嗌工廠價 每呎4361元

樓市氣氛未見起色，市場湧現各類型銀主放盤，包括住宅及寫字樓，其中，尖沙咀東部南洋中心一個低層商廈單位以「8字頭」推出拍賣，呎價僅逾4,300元屬「工廠價」，較原業主買入價低逾五成。

環亞物業拍賣明日將推出約50項物業，上述寫字樓銀主盤為項目的低層8號室，已交吉，建築面積約1,949方呎，開拍價850萬元，呎價僅約4,361元。物業原業主於2016年以約1,754萬元購入，最新開價低約904萬元。

同場推拍筲箕灣峻峰花園銀主盤，單位為C座低層6室兩房戶，實用面積約450方呎，開價530萬元，呎價約11,778元。原業主2016年以約540萬元買入單位。

灣仔特色戶推拍價498萬 此外，忠誠拍賣本周三將推拍約14項物業，當中，灣仔四寶大廈低層連平台特色銀主單位，設有電梯，實用面積約575方呎，推拍價498萬元，呎價僅約8,661元。該公司拍賣部總經理鄭世傑表示，近期都有客睇樓及出價，但較為保守，不少都未到銀主底價而收回。截至11月中，銀主放售物業保持在約300個以上。

黃開基拍賣行本周四推出約39項物業，包括大埔比華利山別墅湖景道單號屋連兩個車位，單位實用面積約1,902方呎，推拍價1,380萬元，呎價約7,256元。原業主於2008年買入，開價低約951萬元或逾四成。