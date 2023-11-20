二手樓蝕讓大爆發

AVA 228連續11刁全輸 特色戶220萬沽破底 樓市減辣未對市況帶來提振作用，相反樓價一直下挫，各類住宅連環爆發蝕讓成交。其中長沙灣納米盤AVA 228，對上11宗二手轉售全數損手，最新更有特色戶僅以約220萬元沽出，跌破項目底價，單位近5年樓價蒸發約15.3%。

納米樓在樓價回落後需求急挫，業主幾近逢沽必蝕。鴻發地產梁文楓指出，上述成交為低層連平台戶，開放式間隔，實用面積約135方呎，7月以約290萬元放售，終累減70萬元售出，減幅約24.1%，呎價約16,296元。原業主於2019年2月以259.8萬元一手入市，現帳面虧損約39.8萬元。連同上址，該盤自2022年7月至今，二手市場已連錄11宗貶值個案。

消息指出，同區單幢半新盤家壹低層E室，實用面積約276方呎，成交價約488萬元，呎價約17,681元，較2019年一手購入價貶值逾79.1萬元。

映灣園持3年損手30萬 至於二手藍籌屋苑交投仍見呆滯，當中不乏蝕讓情況。中原指出，10大屋苑於過去周六、日錄6宗成交，按周稍增兩宗。期內東涌映灣園及天水圍嘉湖山莊各錄一宗買賣，原業主均要損手離場。

該行曹嘉華指出，映灣園3座極高層三房戶，實用面積約735方呎，減價約40萬元，成交價約810萬元，呎價約11,020元。原業主於2020年以約840萬元買入單位，持貨約3年帳蝕約30萬元或約3.6%。祥益謝利官亦稱，嘉湖山莊樂湖居3座高層B室三房戶，實用面積約633方呎，以約596萬元易手，呎價約9,415元，單位自2020年8月至今貶值約32萬元。

英明苑賣538萬 貶17% 已補價自由市場居屋同樣跌價嚴重，香港置業劉浩勤稱，將軍澳屋居英明苑A座高層1室，實用面積約554方呎，三房間隔附新裝修，累減約92萬元，以約538萬元轉售，呎價約9,711元。原業主於2019年10月以約650萬元購入上址，現帳面勁蝕約112萬元或約17.2%。

此外，大埔白石角逸瓏灣II錄銀主盤貶值成交，中原霍栢雄稱，項目高座10座中層B室，實用面積約1,080方呎，銀主劈價約382萬元，以約1,318萬元沽出，呎價約12,204元，單位約9年貶值約107萬元或約7.5%。

各類型住宅蝕讓及貶值成交個案