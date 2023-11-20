簡訊一覽

●有「沽空大師」之稱的美國Kynikos基金創始人錢隆斯（Jim Chanos）決定關閉創立38年的對沖基金，並計劃於今年底前退還大部分投資者的資金。他仍會繼續經營公司，但只會專注於為特定客戶做諮詢和研究工作，以及營運部分單獨管理的帳戶。

●投行摩根大通據報將在今年底前清算旗下兩隻與環境、社會和企業管治（ESG）相關的交易所買賣基金（ETF），兩者管理資產規模共約2,350萬美元。

●內地汽車電池廠龍頭寧德時代在深交所公布，通過該所股票交易系統以集中競價交易方式首次回購公司股份約104.3萬股，佔總股本的0.0237%，成交總金額為1.88億元人民幣。

●內地燕窩商廈門燕之屋周日通過聯交所上市聆訊，其聯席保薦人為中金及廣發融資（香港）。燕之屋曾申請在上海A股上市，但去年正式取消。據初步招股文件，該企去年淨利潤為1.91億元人民幣。

●中國第二家中外合資的銀行卡清算機構誕生，官媒指人民銀行已審批美國萬事達有份合資的萬事網聯資訊科技公司核發相關清算業務許可證，意味萬事達正式獲准進入內地市場。