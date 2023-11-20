首10月樓價升7% 央行復加息遏通脹

供不應求因素繼續為澳洲樓市帶來支持。澳洲地產數據分析機構CoreLogic資料顯示，當地5大城市綜合樓價指數自1月份觸底以來輾轉向上，今年首10個月按年累升7.2%，而10月樓價較9月上升0.9%。惟要留意，央行連月凍息的利好因素最近消失。

為了遏抑通脹，澳洲央行連續4次會議按兵不動後，在11月初恢復加息0.25厘，指標利率升至4.35厘的12年高位。澳洲央行是自9月以來唯一加息的發達經濟體央行，另邊廂美國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行均在近期議息後維持利率不變。

澳洲央行指出，為了確保通脹能回到目標水平，加息是有理據的，至於日後是否進一步收緊貨幣政策，將視乎經濟數據表現以及對風險的持續評估。

經濟師料利率見頂 11月加息後，大部分經濟師預期利率已見頂，但亦有少數分析猜測央行仍要加多一次息，以緩解通脹風險。事實上，央行此前已警告，受國內成本壓力和全球暖化等因素影響，澳洲通脹有可能進一步出乎預期上升，從而需要繼續加息。市場普遍預期，利率高企或有助澳洲樓市略為降溫。