租盤空置率新低 政黨籲減慢吸移民

房地產數據分析機構PropTrack的報告顯示，澳洲10月出租物業空置率已降至1.02%的歷史新低，反映租樓人士尋找租盤的難度愈益上升。其中，悉尼的空置率降至1.11%的歷史新低，比2020年3月跌六成以上；墨爾本放盤量與新冠疫情初期時相比少了一半；布里斯班與珀斯的空置率更低於1%。

有見及此，新南威爾士省反對黨要求政府在專注房屋供應方面的同時，也要立即減慢引進移民的速度，藉以給房地產行業留下足夠時間來追趕不斷增長的住屋需求。

政黨認為，儘管移民豐富了澳洲的社會並促進經濟增長，但目前的移民水平遠遠超出了住屋市場的供應能力。政府增加供應的做法固然值得支持，但立即減慢引進移民可以有更快的效果。

澳洲政府預計，該國本財年流入的海外淨移民量會達到37.5萬，雖然相比上一財年高達49萬人減少，但與疫情爆發前3年、每年的淨移民數量平均只有24.8萬比較，增幅仍顯著。

官員：需引進人才建屋 面對需求強勁、新樓供應放緩、出租物業空置率近年一直呈跌勢的大環境，澳洲移民部長Andrew Giles表示，儘管移民湧入帶來更大住屋壓力，但同時，澳洲也需要更多移民來建造房屋：「有關移民的討論重要，需要以一種非常謹慎的方式進行，目前澳洲面臨人才短缺，需要擁有相關技能的移民來幫助澳洲人建造更多房屋。」

再者，當地建築行業一直在游說政府，希望簡化簽證程序，讓更多熟練工人能獲得過來澳洲的簽證。行業聲稱至少需要額外引進48萬新工人才能保證行業正常運轉。