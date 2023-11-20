向世界「錢」進：海外客掃澳洲樓5年最多

內地人佔大多數 日均擲四千萬入市 澳洲豪宅市場回暖，近期更獲內地買家一擲千金搶購。澳洲國民銀行（NAB）最新公布的住宅物業季度調查數據顯示，外國買家在澳洲住宅物業市場所佔的份額升至10%，不僅連續第4個季度上升，亦創下5年來新高。其中，內地買家佔外國買家的比例最高，數據更反映他們平均每日豪擲800萬澳元（約4,062萬港元）購買澳洲豪宅。

豪宅價推高逾千萬 有扎根澳洲墨爾本的地產代理公司負責人指，大批內地買家正在瘋狂搶購墨爾本最高檔地區的住宅，頓時把當地豪宅價格推升200萬至300萬澳元（約1,015萬至1,523萬港元），同時把本地人擠出市場。

他以近日市場上一套售價920萬澳元（約4,672萬港元）的物業為例，吸引了5組內地買家參與競拍，最終把該物業推高至以1,200萬澳元（約6,094萬港元）成交，出現不合理的溢價。此外，部分富有的內地買家更會帶上風水師，乘坐私人飛機前往墨爾本，排隊購買豪宅。

因此，他並未因促成潛在交易機率上升而高興，反而呼籲澳洲政府需要採取更多措施，加強監管外國人在澳洲買樓，以免出現進一步的價格失衡，影響澳洲普羅大眾的置業機會。

助子女留學及生活 當然，並非所有人都認為內地買家投資澳洲房地產是件壞事，畢竟來自內地買家的資金保護了澳洲房地產市場免受低迷的影響，同時理解內地買家熱衷於把資金投入澳洲住宅的一系列因素，包括國際邊境重新開放、進入澳洲的海外移民大增、中國政府對內地超級富豪的打擊、內地房地產市場的不穩，以及最重要原因，是希望他們的子女在澳洲名校接受更好教育繼而在當地生活扎根。

事實上，內地買家在不熟悉的海外市場尋找居所，也要面對不少問題，其中最大挑戰是如何把資金移出中國。其中，透過香港把資金轉移到澳洲買樓，是較常用的途徑。

據悉價格介乎1,000萬至3,000萬澳元（約5,078萬至1.52億港元）之間的現樓，成為高端市場中那些非常挑剔且受過良好教育的內地買家心儀選擇。儘管富豪對價格介乎3,000萬至8,000萬澳元（約1.52億至4.06億港元）的豪宅也感興趣，但由於目前相關放盤幾近絕迹，遂較難促成交易。

澳洲財政部的外國投資季度報告數據顯示，在截至今年6月的12個月內，中國買家合共購買34億澳元（約172億港元）的住宅物業，比上一財年的24億澳元（約121億港元）增長41.6%。