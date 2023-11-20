風暴襲港 家居投保飆15倍

香港9月份接連經歷颱風吹襲，更遇上「500年一遇」的大暴雨導致多區水浸，虛擬保險公司OneDegree副行政總裁周美華接受本報專訪時表示，8月31日風暴襲港前一天，其家居保險投保量較平時飆升15倍，尤其是村屋方面見強勁的增長；而索償數字方面則未見飆升。她補充，每當惡劣天氣發生前，投保宗數亦比平日增5至6倍。

OneDegree做好理賠審查 她解釋，保險的原意為一眾投保者組成資金池，為有需求人士提供不時之需，因此公司要做好理賠審查，避免增加客戶及公司的成本；強調不會因為單一事件而增加個別客戶的保費，會衡量整體成本為先。今年首9個月為止，家居保的保費收入按年增加約3.4倍。

周美華坦言，雖然虛擬保險公司的理賠程序較傳統保險公司更有彈性，但公司在背後一直進行數據分析，若發現有異常亦可彈性再作調整；根據經驗，一般來說若客人證明有該需要，且資料齊全，5個工作日內便可完成整個理賠工作。

該企保險產品高級經理蘇子能補充，自選升級的家電保障在本月成為獨立產品，為客戶提供選擇，冀明年相關收入升至佔整體家居保20%。

主打寵物保 滲透率僅5% 至於寵物保險，亦繼續是公司主打產品之一，佔新做保費收入達八成。周直言，寵物保在香港的滲透率只有3至5%，遠低於英國的74%，更低過鄰近日本的14%；直言部分寵物主人高估自己的承受能力，「去到寵物需要看獸醫時，才知道保障的重要性」，就如10多年前的醫保情況一樣，故具龐大潛力。

她引述動物保護組織數據指，近年有不少寵物因患病而遭主人遺棄，當中更不缺乏「名種狗」，甚至有上升的趨勢，呼籲主人飼養前要清楚考慮，同時要評估自己的承擔能力。