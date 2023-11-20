網上險企Blue醫療及藥劑保障計劃增長勁
網上保險公司Blue行政總裁兼執行董事孔德秋接受訪問時表示，該企醫療保障產品及藥劑保障計劃增長強勁，首9個月新做保單數目（NOP）分別按年增加超過兩倍及接近九成。雖然網上保險未能直接受惠於中港兩地通關的利好因素，但認為整體經濟轉旺亦有助業務發展。
市佔偏低 拓展空間大
Blue於2018年成立，股東包括高瓴資本及騰訊(00700)。孔認為，目前網上保險的接受度及佔有率依然偏低，市場仍有非常大的空間能拓展，與傳統保險「屬不同的跑道」，故不存在互相競爭；業務按月計均錄升幅，年度化計屬可觀數字，維持今年新收保費收入達3.5億至4億元的目標不變，料數年內可望達至收支平衡。
近年保險業大力投資數碼轉型，他指將持續在科技方面進行投資，以提升客戶體驗，並加快創新產品推出市場；又稱保險公司自動化程度各有差異，例如部分即使能網上投保，但仍要人手進行後台處理，而該企能做到全過程無人化。人手方面，開業至今仍維持約100人，笑指「若員工與業績增長成正比，即代表公司無效率」。
善用科技優勢攻內地
中港通關後，愈來愈多港人北上消費，該企亦推出牙科保障計劃供港人北上就診。他指，十分注重大灣區的機遇，冀未來「保險通」等互聯互通的法規出台後，網上險企能更加善用科技的優勢，去爭取內地市場，讓客戶體驗比起傳統方法於各地市組建代理人團隊較優勝的服務。
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