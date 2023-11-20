行業難熬過通脹宿敵

全球航空公司苦苦熬過疫情難關再次蓄勢待發，但世事難料，尤其是行業宿敵之一燃油成本正捲土重來，加上近年地緣政治風險升溫，即使早着先機計劃透過收購同業擴大版圖勢力，亦非易事。今年以來，國際間以反壟斷為名，阻截航空業收購的案例屢見不鮮，航企意欲一飛沖天，更要考量監管是否放行。

燃油漲價 達美削盈測 年初以來，美國各大航空公司的燃油成本都隨着原油價格上漲而節節上升。美國達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）和美國航空（American Airlines）均預測第四季成本將再次增加，並警告這可能會影響其利潤。如達美航空便下調今年度經營利潤增幅的上限，原因是燃油價格上漲，飛機維修成本高過預期，削弱了國際需求和商務旅行復甦帶來的收益。該航企在11月開局不久更傳出裁減部分管理人員的消息，以應對更高的燃油及勞動成本。

受航空燃油價格上季以來漲勢，以及需求不似預期所影響，美國航空第三財季錄虧損5.45億美元，扭轉去年同期盈利的4.83億美元，同時大幅調低本年度調整後盈利率至7%，低於先前預測的10%。換言之，高通脹擠壓航企收入的預期正陸續蔓延，更不排除通脹壓力阻止消費者在聖誕節外遊的計劃。

不過，德國航企漢莎航空（Lufthansa）行政總裁Carsten Spohr認為，地緣政治形勢雖充滿挑戰，但第四季訂單強勁，讓公司有理由保持樂觀，更有信心實現本年度經調整除息稅前盈利（EBIT）至少達26億歐元的目標。

監管不易放行同業併購 可惜監管陰霾難掃除，美國、歐盟為保持廉價機票，對同業併購案大多持長期審查態度，不易點頭首肯。如美國司法部在今年10月底表明，美國廉航捷藍航空（JetBlue）去年7月提出以38億美元收購超低成本航空公司精神航空（Spirit Airlines）的計劃，將導致航班減少和機票價格上漲，司法部甚至敦促聯邦法官在反壟斷審判開始時阻止交易，意即捷藍航空與司法部達成和解希望再次落空；躋身全球10大航空排名的大韓航空（Korean Air）早於2020年公布併購韓亞航空（Asiana Airlines），卻拖延至今仍未取得歐盟、美國和日本的批准。