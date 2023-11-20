大行估美購物開支漸失動力

本周四為美國感恩節假期，美股休市一天；感恩節翌日（周五）亦會提前3小時收市，當日同時亦是美國年度大型購物節日「黑色星期五」，在高息持續打壓消費需求的情況下，市場亦相當關注零售商的節日銷售數據表現，尤其上周多家大型零售商都已警告消費趨勢開始有放緩迹象，與多數華爾街大行的預測相近。

富國：就業困難損收入 富國銀行報告指出，美國經濟數據的一些細節「描繪出經濟逐漸失去動力的景象」，比如通脹數據回落速度比預期更快；家具和家居用品店銷售額下跌，體育用品銷售額下跌等。該行認為，在經歷了上半年的強勁增長之後，消費者支出可能正在失去動力，但「火勢尚未熄滅」，消費整體仍獲得一些支持。

該行預計，美國的消費開支將進一步放緩，不但因為疫情期間市場資金流動性過剩、極易獲得信貸的利好因素正消失，而由於勞動力市場已開始變得疲軟，實際居民收入增長也開始面臨新的壓力。上周美國首次申領失業救濟人數按周增加1.3萬人，為8月初以來最大的增幅；持續申領人數亦創下2021年底以來新高。

注視英偉達AI晶片需求 富國銀行認為，這些數據表明最近失業的工人尋找新工作沒有之前那麼容易。

另邊廂，隨着美股季度業績期即將結束，壓軸放榜的無廠半導體設計巨頭、今年乘着人工智能（AI）熱潮而大爆發的英偉達（Nvidia）將於美股周二收市後公布業績。市場關注與AI相關的晶片需求趨勢，以及近期半導體股反彈後，會否有更多證據支持晶片行業周期已走出低谷的觀點。

值得留意是，研發ChatGPT的AI研究所、與微軟深度合作的OpenAI日前將行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）解僱後，有傳OpenAI的投資者正向董事會施壓，要求讓阿爾特曼復職。不少分析將今次事件與當初蘋果公司（Apple Inc.）董事會趕走聯合創始人喬布斯（Steve Jobs）相提並論。

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