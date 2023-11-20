積金上半月反彈 人均賺$8194

強積金結束連續3個月跌浪，於年尾終於苦盡甘來「有得升」！受惠美債孳息下跌，加上中美元首重新會面沖喜環球股市，晨星（亞洲）數據顯示，截至本月15日，11月強積金升3.46%，人均賺8,194元；首11個月折合回報則有1.33%，意味每位打工仔進帳3,150元，惟分析指港股高位回吐的壓力仍沉重。

期內各個投資組別均錄升幅，是自3月來再次出現，又以美國股票升7.06%膺「升幅王」，首11月更累漲18.74%，冠絕一眾投資組別；而環球股票則緊隨其後，月內及年內升幅分別為6.44%及13%。

至於港股今個月暫錄正回報，跟升2.01%，惟首11個月仍累跌11.4%，差絕一眾基金，且未計港股上周四及周五連挫兩日的弱勢；債市方面，環球及亞洲債券月內升幅各有2.72%及1.69%，年內累計則跌0.91%及0.16%。

憧憬降準 港股仍難突破 上古國際集團董事梁彥穎認為，打工仔於月尾可轉出部分股票基金，將資金泊入環球債券基金，博一博加息周期將暫停。他又稱，由於12月是傳統基金結算年度表現的最後一個月，如無意外「升開基金會續升」，如美股等基金甚至或錄更多升幅。另外，美國國會報告關注移民港人被阻提取強積金，他相信有解決方法，且涉款不大，應不會影響中港股市走勢。

俗稱「黑期」的新加坡港股期指在周末期間高水逾130點，惟獨立股評人沈慶洪認為對大市整體走勢啟示不大，因近期就算有好消息，抑或內地刺激經濟措施，港股都是衝高一兩日，之後便「打回原形」，顯示眾人都想在高位沽貨離場。

展望本周，市場焦點落在人民銀行身上，雖料今日公布的貸款市場報價利率（LPR）將維持不變，但外界期待人行會如之前官媒所傳，調減存款準備金率（RRR）以增市場流動性。

本港強積金分類平均表現