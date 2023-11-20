A股最悲時刻已過 基金撐長線布局

晉達：經濟復甦助估值修復 首重消費企業信心 中國市場增長前景不容忽視，晉達（Ninety One）全方位中國股票基金聯席投資組合經理馬文暢表示︰「從外資的角度來看，對中國情緒最悲觀的時候可能已經過去」，但A股整體市場情緒仍處於底部，可能要等待更明確的復甦迹象，才能真正推動大市出現估值修復，關鍵在於如何提振消費及企業信心。

中國現時的經濟不明朗，許多國際投資者傾向在亞洲其他市場尋找機遇。有報道稱，由於大量外資選擇落戶新加坡，在當地新成立家族辦公室的申請，現在需要排隊輪候近18個月。

流動性強 擁豐富產業鏈 不過，從長期來看，馬文暢仍看好中國市場長期結構式機會，包括整體消費領域的增長、科技創新與產業自給自足、能源轉型等。

她接受本報專訪時表示，中國市場仍具長期吸引力。她說︰「作為全球第二大的股票市場，中國市場流動性──尤其是A股的流動性非常強，而這個市場可能是全球為數不多的市場，當中擁有非常豐富的產業鏈……是一個企業在各個不同產業鏈的上、中、下游都有所分布的資本市場。」

與此同時，中國經濟本身「是非常有活力的」，作為全球第二大經濟體，即使說經濟增速相對於歷史增速放緩，每年能增加的價值仍非常可觀，人均可支配收入、人均國內生產總值（GDP）仍有很大的增長空間。她認為外資最悲觀的時候可能已過去，現在投資者可能更關注從甚麼時候布局中國的周期式復甦。

她承認，整體市場仍處於「情緒底部」，需要見到宏觀經濟趨勢穩定下來，才能推動估值復修。不過，她直言「中國股市已非常便宜」，無論是與過去10年的平均估值水平相比，還是與國際市場相比，估值折讓都相當明顯。

料明年初展現政策成效 展望明年，考慮到從今年夏天以來在政府對房地產、財政方面加大支持力度，可能會在明年上半年逐漸見成效，「尤其是從第四季以來推出的措施，可能要到明年的第一季、第二季才會在實體經濟中反映出來。」

來自南非的晉達是一家在約翰內斯堡與倫敦雙重上市的資產管理公司，乃去年南非最大資管公司。截至今年9月底，資產管理規模達1,502億美元（約1.17萬億港元）。就選股而言，晉達就主張以「四大動力」策略進行自下而上（關注基本因素）的選股，即尋找「高品質、估值有吸引力、經營業績不斷改善，且愈來愈受投資者關注」的公司。

看好國產科技新能源主題 就目前市況來看，馬文暢認為，目前經營業績表現對企業的股價似乎是最大影響因素，許多企業在績後的股價都受到較明顯影響。「如果公司在業績方面能達到市場的預期，甚至超出預期，往往這類型的股票回報就能較令人滿意……會有超額回報。」

從投資主題角度，她建議關注一些長期發展趨勢，包括受惠整體消費市場增長趨勢的概念股，例如一些中國的本土品牌有愈來愈強的競爭力。再者則是與創新科技、產業鏈自給自足相關的主題，如有「國產替代進口」潛力的工業企業，或是科技企業性質是新材料的企業。最後還有能源轉型，尤其目前中國已在不同的能源轉型相關產業鏈有全面的布局，很多中國的新興產業鏈已在全球佔據較主導的地位，如太陽能、風電、新能源汽車等。

馬文暢表示，中國人均可支配收入及GDP仍有很大增長空間。 中港股市年內跑輸全球