宏觀剖析：印度前景向好趁早布局

根據MSCI全球新興市場指數最近的權重調整，調升最多的國家為印度，從原本13.7%權重增加至14.09%，預視這次權重的調升，可吸引更多資金流入當地市場，後市可值得關注。年初至今，若有布局印度題材的基金，相信已錄得不錯的雙位數字回報。

MSCI權重調升 吸引外資 根據以往歷史數據，印度股市在排燈節後都有不錯的表現，該節是當地的3大節日，相信節日可刺激印度民間的消費需求；在節慶消費旺季帶動下，第四季印度股市表現相信可看高一線，加上最新MSCI權重調升最多國家為印度，可望持續吸引外資，後市表現可期。

印度9月份的製造業採購經理指數（PMI）為57.5，已連續擴張27個月，而服務業PMI則持平在60.1，也維持在高水平，擴張也長達26個月。可見過往兩年多，當各國正面對經濟放緩的形勢下，印度卻逆風而行，PMI持續強勢，反映印度經濟正在上升軌道爆發。

在政策及內需強勁支撐下，當地企業盈利及經濟數據持續向好。另外，從基本面看，印度勞動力年輕，消費需求旺盛，有利推動內需市場持續增長。以亞洲及新興市場而言，印度的經濟增長潛力不俗，投資者可多加關注，可考慮布局印度題材基金以捕捉未來中長線的投資機會。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊