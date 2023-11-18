板塊分析：內地電商搶客趨激烈
京東表示，「雙11」期間成交額、訂單量及用戶量齊創新高，累計超過60個品牌銷售破10億元（人民幣‧下同），近兩萬個品牌成交額按年增長逾3倍。天貓亦稱「雙11」期間平台用戶規模和商家規模均顯著增長，帶動訂單量和成交總額全面增加。
不同平台加入分杯羹
由於「雙11」購物節的時間愈來愈長，加上有不同電商平台加入，相信未來競爭會更為激烈。抖音商城早前公布今年「雙11」GMV按年增長119%。快手(01024)「雙11」全周期訂單量增長近五成，品牌GMV按年上升逾1.55倍。
至於嗶哩嗶哩(09626)的「雙11」帶貨GMV按年增加251%，B站視訊帶貨的GMV按年升376%，直播帶貨GMV按年增加186%。小紅書於「雙11」期間的電商訂單數為去年同期的3.8倍，直播間GMV為去年同期的4.2倍。
除平台外，部分品牌企業都公布「雙11」銷情。小米集團(01810)表示，今年「雙11」促銷活動期間的全渠道支付金額突破224億元，創歷年促銷紀錄，旗下小米14系列上市首10天累計全渠道總銷量高達144萬部，創下小米高端旗艦銷量紀錄。
直播帶貨等滲透提升
特步國際(01368)在「雙11」期間累計GMV按年上升20%至11億元，當中主品牌錄得高單位數增長，但去年同期增長逾兩成。集團表示由於「雙11」主品牌線上銷售未如預期，加上折扣力度加大，以及線上退貨率按年提升5至10個百分點，令物流成本增加，將下調集團全年收入及淨利潤預期至按年增長10%以上。
今年的「雙11」購物節，各大平台將戰略重點聚焦在低價，令競爭更為劇烈。由於愈來愈多平台加入參與，相信各大平台除在優惠上提升吸引力外，亦會提供更多優質內容，預期未來短視頻及直播帶貨於整體網購市場的滲透率會逐漸提升。
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