二手劈價：淘大422萬易手 一年半賣平近四分之一

二手跌價買賣已成常態，牛頭角淘大花園一房單位放盤不足一個月劈128萬元，以約422萬元售出，較樓下兩層的同類型單位成交，價格逾一年半急插近四分之一。

利嘉閣鮑允中稱，上述單位為O座高層4室，實用面積約322方呎，10月下旬才以約550萬元放售，最終大減約23.3%售出，成交呎價約13,106元。資料顯示，位於上址對落兩層的同室單位，去年3月才以約555萬元易手，反映最新個案樓層較高，但做價卻急插約133萬元，幅度約24%。

另一個東九龍大型項目也有跌價情況，美聯黎志榮透露，鑽石山星河明居B座高層9室，套三房間隔享山景，5個月前開價約1,050萬元，最終3度減價共約170萬元，以880萬元成交，呎價約14,840元。他指出，同類戶型及景觀單位於2018年曾以約1,120萬元轉售，意味做價從高位回落約21.4%。

太古城兩房單位不足8球 鰂魚涌太古城亦連錄價格低於「8球」的兩房成交，該行陳昌裕稱，其中夏宮閣低層G室，實用面積約580方呎，以780萬元獲承接，呎價約13,448元。該公司吳肇基亦稱，屋苑順安閣低層C室同類型兩房，亦以約788萬元易手，呎價約13,586元。

至於反映二手樓價走勢的中原城市領先指數，最新報153.94點，按周升約0.23%，結束4周跌勢，數據反映施政報告發表當周市況。

羅便臣道複式銀主嗌6500萬 市場不斷出現銀主盤，新增個案為罕有傳統豪宅區複式戶，西半山羅便臣道80號1座連天台複式單位，實用面積約1,437方呎，銀主以約6,500萬元放售，每方呎約45,233元。蝕讓買賣續現，利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳君傲灣3座中層G室以760萬元成交，呎價約16,777元，單位約3年帳蝕約32萬元。