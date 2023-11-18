新盤焦點：YOHO WEST擬短期內開價

新地代理總經理胡致遠稱表示，項目最快日內至下周初開價，預計下周中期正式向公眾開放示範單位。昨日對傳媒開放的示範單位參照2A座36樓A1室搭建，實用面積696方呎，該類戶型屬今期標準分層戶中面積最大，迎合區內換樓客需求。首張價單有機會涵蓋三房有梗廚的戶型。

發展商昨日開放一對經改動及無改動示範單位，均按上述提及單位為藍本而建。當中，經改動示範戶連家具及裝修，室內設計以暖色系為主，襯以珊瑚色的牆身及餐椅，加入玻璃素材，使室內明亮通透。廚房以長形開則，內設連廁工作間。三間睡房以橫排式設計，坐向相同，其中兩間睡房改設玻璃趟門。