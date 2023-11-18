新盤焦點：YOHO WEST擬短期內開價
LP10成交價3115萬
新地代理總經理胡致遠稱表示，項目最快日內至下周初開價，預計下周中期正式向公眾開放示範單位。昨日對傳媒開放的示範單位參照2A座36樓A1室搭建，實用面積696方呎，該類戶型屬今期標準分層戶中面積最大，迎合區內換樓客需求。首張價單有機會涵蓋三房有梗廚的戶型。
發展商昨日開放一對經改動及無改動示範單位，均按上述提及單位為藍本而建。當中，經改動示範戶連家具及裝修，室內設計以暖色系為主，襯以珊瑚色的牆身及餐椅，加入玻璃素材，使室內明亮通透。廚房以長形開則，內設連廁工作間。三間睡房以橫排式設計，坐向相同，其中兩間睡房改設玻璃趟門。
新界貨尾盤續錄成交。南豐集團的將軍澳日出康城LP10，連車位以3,115.4萬元售出2B座52樓A室四房戶，以實用面積1,608方呎計，呎價約19,374元。中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大‧珺瓏灣第1期，透過招標連沽3伙，共涉3,174.65萬元。
曉柏峰暫超購逾5.7倍
九龍新盤繼續收票鎖客，恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，積極軟銷吸客。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目過去7日已接獲超過460張入票，按周一首輪發售68伙計，暫錄超額認購逾5.7倍。他稱，不排除短期內推出特色戶招標發售。
譽林傳沽4伙
同系已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN昨連沽兩伙，共涉1,169.58萬元。包括A座6樓A2室，為實用面積253方呎一房，成交價590.6萬元，呎價約23,344元。中國海外發展(00688)的啟德維港1號，以957.9萬元沽2B座18樓C室兩房戶，單位實用面積459方呎，呎價約20,869元。
澄天累售39戶 兩房受捧
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天開售至今累售約39伙。該集團副主席楊政龍指出，項目兩房單位及特色戶均較受市場歡迎。中原地產為新買家提供優惠，由昨日起至本月30日，經該行購入項目兩房或特色戶的首3名買家，可獲贈價值約4.6萬元的指定遊艇會會籍。
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