新界東居屋瘋狂冧價

錦英苑頌雅苑已補價300萬有找 資助房屋已補價自由市場瘋狂冧價，新界東居屋做價連環跌穿「3球」。馬鞍山錦英苑兩房僅以約295萬元售出，大幅低市價逾一成半，做價更返回9年前水平。大埔頌雅苑亦錄得「2字頭」同類市場成交，料為約7年以來首宗。

世紀21奇豐莊瑞生表示，上述錦英苑J座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原以約320萬元放盤，最後減價約25萬元易手，呎價約7,357元。同類型單位現時一般做價約330萬至350萬元，即上址較市價低出約15.7%。

他續稱，屋苑對上一次錄得低於「3字頭」已補價買賣，要追溯至2015年初。資料顯示，項目於2014年較常出現同類價格交投，即上述個案已回到當年水平。

寶林邨傳4年輸60萬 此外，中原吳日榮指出，上述頌雅苑C座中層5室，實用面積約385方呎，兩房間隔，內籠裝修較舊，原先開價約300萬元，放盤兩星期減價約12萬元，自由市場成交價約288萬元，呎價約7,481元。資料顯示，該行對上一宗不足300萬元已補價買賣發生於2016年。

至於未補價第二市場亦出現蝕讓，消息稱，將軍澳公屋寶林邨寶智樓中層21室，實用面積約490方呎，以約308萬元售出，呎價約6,286元。據悉，原業主於2019年以約368萬元購入單位，持貨約4年轉售帳面虧損約60萬元，單位貶值約16.3%。

康雅苑減13%轉讓 世紀21聯誠謝寶昭指出，東九龍未補價居屋連錄減價成交，藍田康雅苑B座中層11室，實用面積約603方呎，三房間隔享山景，9月底放盤叫價約450萬元，不足兩個月劈價62萬元或約13.8%，以約388萬元獲承接，呎價約6,434元。

他又指，油塘鯉安苑E座中層3室兩房戶，實用面積約506方呎，去年3月曾以約618萬元放盤，並隨市況下調至約538萬元，惟未有買家出價達到要求，於去年底一度封盤，直到今年8月以約520萬元再度放售，最終減至約505萬元售出，較最初叫價低約113萬元，累減約18.3%，成交呎價約9,980元。