簡訊一覽
●太古地產(01972)宣布，以總現金代價54億元，向證券及期貨事務監察委員會（即香港證監會）出售港島東中心42至54樓（不包括49樓），該項目物業截至今年6月底止應佔帳面值及獨立估值為52.81億元，出售所得將作為一般營運資金。證監會指已在其儲備中預留34億元作購置永久辦事處之用，是次購置將從該筆款項中撥資27億元，而餘額則以外部借貸支付。目前證監會正租用港島東中心45至48樓及50至54樓，據買賣協議，額外3個樓層即42至44樓的購置將於2026至2028年期間完成。
●中國太平保險(00966)今年首10個月旗下太平人壽保險、太平養老保險及太平財產保險之原保險保費累計收入分別為1,483.89億元（人民幣‧下同）、76.97億元及258.98億元，按年分別增長10.46%、19.79%及7.55%。
●大昌集團(00088)預期，截至今年9月底止半年純利不少於3,500萬元，較去年同期虧損3,310萬元轉虧為盈，主要是旗下物業銷情改善，息率攀升令利息收入增加，以及受惠於商務及旅遊活動復常，旗下聯營Consolidated Hotels業績顯著改善。
●中通快遞(02057)截至今年9月底止第三季度經調整淨利潤23.4億元（人民幣‧下同），按年升21.19%；每股美國存託股淨收益2.91元。
●香港證監會點名數科集團(02350)股權高度集中，指該企於今年11月1日的結算日，有20名股東合共持有9,622.5萬股或15.4%的股權，連同兩名主要股東持有4.7億股或75.01%，相當於已發行股份總額的90.41%，故該企只有5,996萬股或9.59%的已發行股份由其他股東持有。該企在今年7月3日至11月1日期間股價累升123.7%。
●香港銀行公會等公布，「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」正式定名為「信資通」，將於下周一起推出試行計劃。
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