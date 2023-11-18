日央行：維持寬鬆貨幣政策

雖然近期日圓匯價愈跌愈有，但日本央行行長植田和男出席國會答問時表示，匯率貶值的影響有正面亦有負面，很難斷言弱日圓對經濟不利。相反，日本經濟展望有變數，暫無法確認可持續實現2%的通脹目標，故央行繼續有耐性地維持寬鬆貨幣政策不變，以支持經濟。圓匯昨日連續第二日從低位回升，美元兌日圓報約149.2，升逾0.7%，兌港元約5.22算。

巴郡發日債籌235億 植田解釋，日圓疲弱確實會提高進口價格，但亦有助於促進出口，並增加跨國公司的利潤。如今日本經濟已溫和復甦，但仍需要營造工資、通脹相互增長的良性循環。

至於日央行上月底放寬孳息率曲線控制（YCC）操作的參考，植田不認為10年期日本國債債息會升至遠高於一厘水平。同時，一旦實現穩定通脹目標，將考慮結束負利率和YCC政策，而退出政策的考慮順序為經濟、價格和市場情況。

在如此低的日本利率之下，股神巴菲特投資旗艦巴郡一如本月初的傳聞發日債，為今年第二次。此次發行總計1,220億日圓（約235.52億港元）債券，分5種期限，從3至35年不等。3年期債券的定價較掉期溢價59點子，而今年4月時發行的3年期債券溢價為75點子。

市場估計此舉旨在鎖定借貸成本，部署增加對日本的投資，巴郡下一個入股目標或為日本的銀行、保險公司和汽車製造商。日經平均指數昨日升160.79點或0.48%，收報33,585.2點。總結全周該指數累升3.1%。

英零售續跌 遜預期 歐洲方面，港人移民熱門地英國，其10月零售銷售按月跌0.3%，不但延續了9月時跌1.1%的勢頭，也顯著遜於市場原預期的升0.3%。按年計當地10月零售銷售跌2.7%，也遜市場預期的跌1.6%。分析相信，這是由於高物價和高利率持續影響家庭財政，令一般人不願意消費。