日晶片國家隊結盟法國 搶攻一納米

全球晶片技術戰愈演愈烈。正當三星電子與台積電全力為3納米製程晶片（數字愈小愈先進）改善良率之際，亞洲的科技強國日本從後發力，組成的晶片「國家隊」企業Rapidus聯同東京大學，將與法國資訊技術電子研究所（CEA-Leti）合作，共同開發一納米製程半導體設計的基礎技術。兩國將在明年正式進行人才交流與技術共享。

事實上，Rapidus亦正與美國IBM、比利時微電子研究中心（IMEC）合作，冀在2027年可以將兩納米晶片量產。至於一納米產品，預計在2030年以後普及，其節省功耗和運算能力較兩納米高一至兩成。而日本的一納米產品也在考慮尋求與IBM合作，在日美歐3方努力之下，有利於穩定供應新一代產品。此前，台積電的兩納米產品預計在2025年量產。

三星再減持ASML 套現78億 至於日、法的本次合作，目標是確立設計開發1.4至一納米晶片所需的基礎技術。據了解，一納米產品需要不同於傳統的電晶體結構，法國在該領域的成膜等關鍵技術上佔優，日方將在試製品評估及人才派遣等方面參與。

與日本相鄰的南韓，三星電子據報為了在半導體需求不如預期的情況下保有現金，繼第二季減持荷蘭光刻機巨頭ASML套現3萬億韓圜（約180.86億港元）後，三星在第三季再沽ASML股份，套現約1.3萬億韓圜（約78.37億港元），兩季合共進帳約4.3萬億韓圜（約259.23億港元），持股比例由6月底的0.7%，下降至0.4%。

消息指，美國司法部檢察官與商務部官員早於今年初開始，就懷疑該公司在未獲得出口許可下，向中芯提供數以億美元計的產品。應用材料則對外回應，表示去年10月首度接到紐約曼哈頓檢察官辦公室的傳訊令，要求公司提供部分客戶資料，並稱會全面配合調查。