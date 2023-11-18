道指早段偏軟 瑞銀財管看好後市

臨近年尾，各家大行紛紛發表明年投資展望，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預期，在企業盈利增長復甦的推動下，明年底標指將會上升至4,700點，即較目前水平上漲約4%。

美股3大指數周五早段偏軟，道指曾跌55點，報34,890點；標指曾跌6點，報4,501點；以科技股為主的納指曾跌46點，報14,067點。

瑞銀財管表示，債券孳息率回落、盈利增長回歸、聯儲局更加「平衡」的言論基調，以及低於預期的通脹數據支撐了近期股市漲勢。該行指出，剛進入尾聲的第三季業績期數據證實，美國上市公司的盈利衰退已經結束，預計到明年盈利復甦動能將加速，有望實現「高個位數」盈利成長。與此同時，美國的勞動市場依然健康，創造出強勁的就業機會，首次申請失業救濟人數相對較低，且職缺充足，這應該會繼續支撐消費者開支。

不過，雖然整體情況仍將有利於股市，儘管瑞銀財管也承認存在一些潛在風險，包括恢復學生債務償還帶來的阻力、華盛頓在政府預算問題上的分歧，以及地緣政治風險加劇，故而股市在上漲的過程中可能會遇到一些阻礙。

關注半導體板塊 就板塊而言，該行建議關注一些主題，其中包括半導體，因為終端市場（個人電腦、伺服器和智能手機）的低迷已接近尾聲，為半導體供應商創造了更好的背景，重點關注那些將受益於市場復甦的公司。同時，瑞銀看好與「糖尿病及肥胖」相關的投資概念，以及「美國製造」等。

另外，最新數據顯示，美國10月新屋動工數按月增1.9%，至以年率計148.7萬間；同月建築批核按月增1.1%，至以年率計137.2萬間。

GAP淨利潤縮22% 企業消息方面，服裝品牌GAP公布截至10月28日止季度業績，期內收入按年跌6.73%至37.67億美元，淨利潤按年減少22.69%至2.18億美元，惟表現已好過市場預期。該公司上季經調整每股盈利報0.59美元，顯著高於市場預期的0.19美元，其股價於周五早段大漲29.77%，高見17.74美元。

日前公布業績的美國零售巨頭沃爾瑪行政總裁Doug McMillon表示，未來數月美國「可能會經歷一段時間的通縮」，又指雖然沃爾瑪的生鮮雜貨等商品售價仍比一年前高，但已較兩年前大幅下滑，故他認為物價的漲勢將會減緩甚至逆轉。