美團傳收購foodpanda東南亞業務 股價挫

早在兩個月前，市場經已傳出Delivery Hero打算以10.7億美元（約83.46億港元）出售部分亞洲業務，涉及foodpanda品牌在新加坡、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、泰國、緬甸與老撾的業務，香港區業務則無涵蓋在今次的磋商之中。

或搶走Grab生意 至於這單交易之所以備受矚目，事出必有因。以買家的角度來看，由於foodpanda在東南亞佔有很大的市場份額，其商品交易總值（GMV）去年佔整體的20%，只是僅次「一哥」新加坡叫車平台Grab，所以若然美團加入東南亞市場，市場將密切關注其於內地主打的社區團購、到店及直播服務會否直接衝擊Grab的生意。

與此同時，Delivery Hero「賣產」背後的原因亦值得三思。事關其第三季業績顯示，期內亞洲商品交易總值（GMV）按年倒退6.15%至63.85億歐元（約539億港元），表現遠較其他地區失色，或多或少反映Delivery Hero為何如此希望「甩手」。

至於今次出價競購的企業，消息指除了美團外，還有其他競購者加入，不過，美團、foodpanda及Delivery Hero均不予置評。

美團將於本月28日公布第三季業績，外界留意管理層會否對此傳聞作出回應。2010年成立的美團由王興等人創辦，現時覆蓋中國2,800多個縣市，第二季業績顯示，季內轉虧為盈，賺46.88億元人民幣。