莎莎虧轉盈 不派中期息

莎莎同時披露10月起至11月12日第三財季數據，期內營業額按年增27%，較上半年放緩，主要是港澳10月遭受極端天氣影響，令集團店舖損失數個營業日，港澳營業額按年增長33.3%。至於內地增長15.8%，東南亞則跌1.6%，兩者分別對集團營業額貢獻15.2%及7.6%。

港澳營業額急升58% 綜觀其上半財年業績，莎莎營業額21.44億元，按年增長38.3%。受惠銷售增加，尤其是獨家品牌銷售比重增加，整體毛利率按年擴大逾4個百分點至41.06%。旅客恢復通關後重訪港澳，加上港府推出的多項刺激消費活動，帶動港澳分部上半財年的營業額按年急升近58%至17.19億元，對集團貢獻達八成，並轉賺1.14億元，抵銷了內地及東南亞經濟困局帶來的影響。

值得關注的是，上半年度港澳市場來自旅客的銷售額佔約48%，仍遠低於疫情前的74%。莎莎承認，內地旅客的習慣有改變，由以往在購物區消費及購買奢侈品，轉而參與深度遊，並傾向即日往返，而且愈來愈多香港居民周末北上消費，即使沒有證據顯示美妝零售業是其中一個吸引港人北上消費的行業，但出境旅遊已影響香港在周末的人流。

不過，集團依然正積極尋求擴大港澳市場的店舖網絡，但具體要視乎租金是否合理。集團已簽定新租約，將於香港開設3間新店，其中兩間位於黃竹坑及中環區，料下半年開設，另位於啟德的新店將於下財年開幕。截至9月底，集團在港澳有81家分店，當中核心遊客區店舖有27間，少過疫情前的45間。

內地東南亞生意減 其他市場方面，內地營業額期內跌12%，東南亞市場亦跌4%。集團重申對內地的未來增長保持審慎樂觀，目前正密切監察市場情況，以便於更新店舖組合前調整策略，未來將通過直播平台在內地推廣獨家品牌，以改善其毛利率。此外，正按部就班擴展東南亞市場，預告將重新進軍新加坡，下半財年當地開3家分店，亦將在馬來西亞吉隆坡開設兩間新店。

另外，9月底集團庫存為8.78億元，較3月底大增2.09億元，集團解釋，庫存還包括了冬季高峰期將至的預備存貨，預計財政年度結束時，庫存將減少至正常水平。

莎莎上半財年業績