內地智能網聯車設准入試點
內地工信部等4部門昨發表《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》。通知提出，在智能網聯汽車道路測試與示範應用工作基礎上，工信部、公安部、住建部及交通運輸部遴選具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品，開展准入試點。
通知提及，基於試點實證積累管理經驗，支撐相關法律法規、技術標準制修訂，加快健全完善智能網聯汽車生產準入管理和道路交通安全管理體系。
蔚來遭滙豐削目標價
車企消息方面，「造車新勢力」之一的蔚來(09866)，遭滙豐削目標價，由142元降至83.8元，惟維持其H股「買入」評級。滙豐指，蔚來第三季銷量疲弱表現已大致在股價反映，相信明年及2025年銷量將增長40%及24%，認為股價是「跌過龍」，現價估值處於歷史低谷。
另邊廂，吉利汽車(00175)母公司浙江吉利控股集團最新宣布，計劃出售價值約41億瑞典克朗（約3.88億美元）的富豪汽車股票，以回應投資者對自由流通股有限的擔憂。浙江吉利控股集團持有一系列歐洲汽車業務的股權，包括是富豪82%的股權，而今次出售佔富豪已發行股本的3.4%，佔其持股量的4.1%。
亞馬遜開放汽車銷售
此外，全球最大網購平台亞馬遜最新宣布，其電子商務平台明年開始將開放汽車銷售，而南韓車廠現代汽車（Hyundai）將成為第一個可供客戶購買的品牌。
據悉，客戶可在亞馬遜網站選購新車，之後再到附近經銷商取車或由本地經銷商送車上門，而作為協議的一部分，亞馬遜的Alexa語音助理將由2025年開始應用於現代汽車內，並將使用AWS提供的雲端服務。
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