內地智能網聯車設准入試點

內地工信部等4部門昨發表《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》。通知提出，在智能網聯汽車道路測試與示範應用工作基礎上，工信部、公安部、住建部及交通運輸部遴選具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品，開展准入試點。

據悉，客戶可在亞馬遜網站選購新車，之後再到附近經銷商取車或由本地經銷商送車上門，而作為協議的一部分，亞馬遜的Alexa語音助理將由2025年開始應用於現代汽車內，並將使用AWS提供的雲端服務。