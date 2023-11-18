深圳出銀彈吸引創投機構落戶

深圳市出多招吸引資本落戶，當地金融監督管理局昨印發《關於促進深圳風投創投持續高質量發展的若干措施》，提出適當提高落戶獎勵。當中，為吸引風投及創投機構落戶，將對新設立或新遷入的股權投資、創業投資企業，按其自設立日起3年內，實際投資深圳區域非上市企業的累計每4億元（人民幣‧下同），給予其管理企業獎勵500萬元，單筆獎勵最高金額不超過2,000萬元。

措施還提出，扶持重點創投機構發展，並對投資深圳種子期、初創期科創企業兩年以上的，按實際投資額的10%予以獎勵，單一股權投資、創投管理企業年度累計獎勵不多於500萬元。

通知亦加快建立全球財富資源引進的「直通車」，借助前海深港現代服務業合作區和河套深港科技創新合作區先行先試契機，將依法推進區內資本可兌換，促進跨境雙向流動；擴大外商投資股權投資企業（QFLP）及深化合格境內投資者境外投資（QDIE）試點，適度提高投資額度；推進外商獨資私募證券投資機構（WFOE PFM）試點；支持風投及創投企業發行創投專項債券及大灣區跨境人民幣專項債券，拓展風投及創投企業海外中長線資金來源，引入境外資金設立人民幣創業投資母基金。是次新政有效期至2027年4月7日止。

人幣兌每美元曾升穿7.21 吸引資本加速回流之際，人民幣匯率同樣備受關注。即使昨日中間價結束11連升，報7.1728兌每美元，按日跌4點子，但在岸及離岸價昨晚漲幅雙雙擴大，均一度升穿7.21水平，分別高見7.2050及7.2097兌每美元。中國人民銀行昨開展了3,520億元的7天期逆回購操作，計及單日淨投放量，本周全口徑淨投放1.11萬億元。