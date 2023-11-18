華傳提前下達明年新增地方債額度

距離今年收爐尚餘一個多月，中國新財長藍佛安表明銳意加大財政刺激力度。據報中國財政部下一步將提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，以合理保障地方融資需求。

人民銀行等3部門昨召開金融機構座談會，要求着力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進內地經濟穩定增長，並強調金融部門要配合地方政府穩妥化解存量、嚴格控制新增債務。

上述會議足見監管部門對穩定市場資金流動性仍未見鬆懈，市傳金融監管部門曾指導部分全國性銀行，要求限制內銀之間同業存單利率。

或限內銀同業存單利率 外媒報道，至少兩家商業銀行上周曾收到監管指引，要求限制過高的同業存單利率，即金融機構在全國銀行市場上發行的記帳式定期存款憑證，特別是將一年期同業存單利率控制於2.57厘以下水平，以控制融資成本。人民銀行周三剛透過超額續作一年期的2.5厘中期借貸便利（MLF），淨投放6,000億元人民幣大量資金，故分析認為MLF利率持平，並低於同業存單利率，目的在於對市場帶來向下牽引的作用。

標普認為，對於開設海外業務或業務遍布多個司法地區的中資銀行而言，有關問題更為顯著，因相關銀行的基建設施可能較分散，面臨的威脅不盡相同，且處於不同的監管環境之中，面對網絡風險管理更為複雜。

惠譽憂支付中斷風險增 惠譽指，隨着網絡安全事件愈趨頻繁及嚴重，金融機構面對的支付中斷風險增加。不過，該機構預期工行在美子企事件不會對母企的評級構成直接影響；又稱一般不會視這種因發行人無法控制的營運干擾、導致出現暫時未能及時支付的情況為即時違約。