中國連續3個月沽美股債

美債持倉跌穿8千億關 續創14年低 美國財政部公布9月的國際資本流動報告（TIC），中國持有的美國國債金額為7,781.39億美元，跌穿8,000億美元的大關，續創下2009年以來新低。從資本流數據來看，中國於9月淨沽售10.04億美元的美國長期國債（一年期以上的國債），為連續3個月淨賣出；同月亦淨沽售32.06億美元的美股，同樣是連續第3個月沽貨。

單就持倉金額計，內地所持的美債持倉7,781.39億美元，相當於按月減272.27億美元，跌幅相當於3.38%。不過，根據美國財政部的數據，9月長期國債（10年以上）的孳息率加權後上升約0.55厘。按照公式推算，10年期國債孳息上升0.5厘的話，債價亦會下跌約3.8%。換言之，中國持有美債金額的減少，很大程度是由於美國債息上升所致。

港第6個月掟美股 考慮到最近兩個月美國債息進一步抽升，中國的美債持倉料將會繼續下跌。不過，要留意的是，債券價格下跌引發的持倉減少，並不能真正代表中國「減持」美債。

另邊廂，繼先前的8月數據顯示，日本持有的美國企業債錄得有史以來最大的跌幅後，9月日本投資者重新買入美國企業債，淨流入26.1億美元。與此同時，日本淨沽售140.72億美元的美國國債，未知是否與日圓走勢疲弱、資金外流有關。

香港於9月淨沽售34.69億美元美國國債，亦淨賣出7.96億美元美國股票，為4月以來連續第6個月沽美股，惟此段期間美股一直愈升愈有。與此同時，美國投資者亦淨沽出10.02億美元香港股票，為連續兩個月淨沽出；今年2月以來，美國已累計沽售47.76億美元的港股。至於內地股票則於9月淨沽售了2.73億美元，較8月時沽售42.98億美元顯著減少。

選舉年債務勢惡化 全球利率普遍上升，特別是以美國為首的發達經濟體仍保持高利率政策，國際金融協會（IIF）的數據顯示，全球國家債務在第三季末升至紀錄新高，達307.4萬億美元（約2,400萬億港元）。IIF主管Emre Tiftik稱，按照過去5年全球債務累計增加25%的速度計算，今年底債務將突破310萬億美元水平。

他又指出，明年全球有超過50個國家舉行政治選舉，民粹主義現象泛濫，勢會導致債務情況惡化。對眾多國家而言，償還債務利息的負擔變得沉重，巴基斯坦及埃及等新興國家在償債方面已敲響警鐘。到2026年，美國聯邦政府需償還的利息，將於等同於政府總收入的15%，遠高於目前10%。

第三季新增債務的三分之二是來自美國、日本及法國等發達國家；新興國家之中，中國、巴西及墨西哥的債務升幅較為明顯；全球債務佔國內生產總值（GDP）比率在上季末變動不大。

中國持有美國國債金額