阿里雲改用永續成長模式 專注AI發展

螞蟻次季盈利料跌65% 集團首席執行官吳泳銘上任以來首次在業績電話會議中發言，指隨着互聯網用戶滲透率見頂，是以AI為代表的科技驅動力將成為推動行業發展的動力，展望未來對AI和雲計算結合的長期發展前景非常樂觀；並指阿里將明確以「技術驅動的互聯網平台業務、AI驅動的科技業務、全球化的商業網絡」為發展方向。

外媒據阿里最新財務報告估算，關聯公司螞蟻集團截至今年6月底止季度盈利近26億元人民幣，按季急跌約80%，按年大跌65%。阿里指，截至9月底止3個月內，從螞蟻集團錄得投資收益8.46億元人民幣。阿里延後一個季度計入所有權益法核算的投資收益，而阿里持有螞蟻約33%股權。另外，阿里最新提交的監管文件披露，馬雲家族信託基金計劃以8.71億美元出售1,000萬股阿里巴巴美國存託股票，將於本月21日完成。

綜合券商看法，摩根士丹利把阿里美股目標價大削超過26%至110美元，並剔出該行的首選股份名單，主因是消費復甦前景不明、延遲分拆雲計算業務。然而，由於阿里明年預測市盈率約9倍仍然吸引，加上派息和持續回購，該行維持阿里「增持」評級。

提高股東回報待觀察 富瑞把阿里目標價由181元降至140元，降幅達22%。大和指阿里管理層強調其進一步提高股東回報的策略，認為其成效還要在未來幾季繼續觀察。高盛維持阿里「買入」評級，目標價131元，認為推出「萬相台」商家作業系統，有助提升投放效率，「重返淘寶」策略亦會推動增長；預期集團的自由現金流支持持續回購及派息，目前股份估值仍然吸引。

此外，由馬雲及蔡崇信等聯合設立的家族財富基金藍池資本，參與中東信貸平台Tabby的D輪融資，涉資兩億美元。

阿里最新目標價及評級