阿里冧一成蒸發1700億 恐未見底

受投資氣氛低迷所拖累，恒指低開248點，一度插419點，低見17,413點，最終收報17,454點，跌2.12%；國企指數收報5,974點，跌142點或2.33%；科技指數收報3,980點，跌69點或1.72%。全星期埋單計，恒指萬八關雖得而復失，惟仍累漲250點，或1.46%；科指全周升87點或2.23%。

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，隨着市場預期加息周期完結，環球市場風險胃納增強，美股維持大漲小回格局。不過，港股欠缺明顯利好因素，企業業績表現分歧，中美元首會面後，亦未見有太多利好消息出台，相信恒指短期難突破，上落市格局未改，恒指在16,800至17,000點支持力度頗強，但上方18,000至18,200點阻力亦不輕。若有意買指數相關產品，不妨在17,000點水平作好倉部署。