外匯基金上季見紅 擬增非美元資產比重

受累股票大跌 投資虧損55億 憂後市未明朗 外匯基金事隔一年再錄季度虧損！金管局宣布，今年第三季外匯基金投資虧損55億元，其中香港及其他股市分別蝕57億元及80億元，股票市場累蝕近137億元，幾乎抵銷季內債市157億元的收入。金管局總裁余偉文表示，首3季仍錄正回報，為全年盈虧帶來良好的緩衝，惟市場充滿不確定性，要保持防禦性配置，包括增加非美元投資，料全年表現正面。

港股首9月輸逾百億 今年首9個月累計，外匯基金投資收入達1,109億元，受累於恒指表現，香港股票仍錄虧損105億元，外匯資產蝕93億元；債券市場則大賺737億元，其他股票獲利405億元。余氏指，截至目前為止，季內基金投資回報平穩，不過距離年底仍有個半月，金融市場可以有很大變化，視乎會否有事件、數據出現大幅波動，期望有較穩定的環境。

他補充，目前利率走勢尚未明朗，包括美息何時見頂、高息環境的持續時間仍有疑問，談論減息言之尚早；另一方面，地緣政治風險增加，中東問題會否對金融市場及國際能源價格構成影響。因此，當局會續提高外匯基金防禦性，包括縮短所持債券的年期，中長期推動資產多元化，逐步提高私募股權及房地產，以及非美元資產佔比。

外匯基金按6年平均回報率向政府派息，今年回報率為3.7厘。余指，雖然回報或低於部分存款，但去年在環球市況變差時仍給予港府一個很好的回報，強調要穩定的中長期回報。第三季外匯基金支付予財政儲備的款項為40億元，支付予政府基金及法定組織的款項則為42億元。

施政報告提出樓市「減辣」未能扭轉跌勢，余偉文表示，差估署首3季樓價數據累跌0.8%，較高位跌16.6%；地產代理數據亦顯示，10月樓價進一步微跌。雖然新策出台後，市場成交或睇樓量似乎微升，但實際對市場影響要時間觀察。

負資產增僅數字結果 樓價回落，亦導致近日負資產宗數有所上升。余稱「負資產是一個數字結果」，特別是按保計劃下借盡九成按揭的買家，只要樓價跌超過一成，數字上已列入負資產；由於銀行有嚴謹的審核，按保買家有高還款能力，壞帳率只有0.02%。銀行公會主席孫煜表示，只要貸款人正常還款，銀行不會因資產價值下跌而要求客戶提早還款，「Call Loan」前亦會先考慮其實際情況。

存款上升 未見走資 另外，近期銀行貸款增長亦見減慢，余偉文指，回落主要為境外貸款減少，本地貸款持平；內地經濟復甦平穩，財政部計劃增發一萬億元人民幣國債，料推動投資氣氛，繼而推動貸款增長。港銀首9個月總存款升2.3%，港元存款升1.6%，反映香港沒有資金外流。

金管局副總裁阮國恒表示，今年第二季銀行體系總體特定分類貸款比率升至約1.5%，近期仍有些內房企業稱財政受壓，預計有關比率續升。他強調，銀行不計抵押品價值的撥備覆蓋率達到75%，若計及抵押品則有逾140%，故不太擔心特定分類貸款對銀行構成壓力，亦未見銀行對內房或個別行業有過分集中的風險。

余偉文強調，目前利率走勢尚未明朗，談論減息言之尚早。 外匯基金近季投資收入 2023年第三季外匯基金表現