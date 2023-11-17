房協朗然下周公布價單 提供422伙

香港房屋協會相隔6年後再有資助出售房屋推出，九龍安達臣道R2-3用地項目命名為朗然，將在下周公布示範單位資料及價單。

該會總經理（銷售及市場事務）柯靄邦透露，朗然提供共422伙，單位實用面積由303至658方呎，間隔有一房、兩房及三房，其中大兩房及三房提供梗廚，其他為開放式廚房，附設基本裝修及家電。

柯補充，該盤設有一個交樓標準示範單位，項目暫已獲約16家銀行提供最高90%按揭，明年第一季抽籤，緊接第二季揀樓。

該會正規劃及興建中的資助房屋項目共有6個，包括安達臣道R2-2、R2-3及R2-4用地、啟德2B區1號用地，以及粉嶺馬會道和元朗元龍街項目，合共提供約6,000伙。

景林邨呎價高位插六成 另外，香港房屋委員會資料顯示，未補價第二市場公屋及居屋於11月暫錄29宗成交，按月反彈約2.6倍，同期計為5個月最多。

消息指，將軍澳公屋景林邨景桃樓中高層27室開放式戶，實用面積約164方呎，已補價自由市場叫價約180萬元，最終勁減50萬元或約27.8%，以約130萬元沽，呎價僅約7,927元。同座高層28室開放式戶，實用面積約153方呎，於2020年以313萬元自由市場價易手，呎價約20,458元，最新呎價較高位插水約61.3%。