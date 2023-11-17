二手慘淡 百福花園兩房490萬售 3年半蝕25%

樓價下挫，近年入市的業主「愈蝕愈甘」，北角百福花園兩房戶以490萬元售出，相比對落一層同類單位，約半年價格急跌近80萬元，原業主持貨逾3年半勁蝕約25.8%。

美聯江雲龍稱，該盤百德閣中層B室，實用面積約406方呎，原叫價約520萬元，最後再減價約30萬元易手，成交呎價約12,069元。單位2020年4月購入價約660萬元，現貶值約170萬元。資料顯示，樓下一層的同室單位，今年5月才以約569.8萬元轉售，反映最新售價跌約14%。

Milano賣530萬 輸236萬 事實上，近日錄得的損手個案蝕幅有擴大迹象，元朗Park YOHO Milano單位5年多勁貶逾三成。中原王勤學表示，項目36A座中層C室，實用面積約495方呎，以530萬元售出，呎價約10,707元。原業主於2018年8月以766.42萬元一手買入，現貶值逾236萬元。

消息指，天水圍嘉湖山莊美湖居7座低層H室三房戶，實用面積約544方呎，成交價約420萬元，呎價約7,721元。原業主持貨逾3年半帳蝕約160萬元，幅度約27.6%。

大埔比墅每呎僅9340元 大埔比華利山別墅再添同類個案，中原蔡創文稱，該盤翠樺道3街單號屋，實用面積約1,606方呎，累減約280萬元，約1,500萬元沽，呎價約9,340元，單位約6年貶值約82萬元。

此外，利嘉閣指出，10月已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，有210宗帳面錄得虧損，佔比例約22%。

市場再有單位淪為銀主盤。消息透露，屯門兆康NOVO LAND項目首錄同類放盤，項目第1A期1座高層P室，實用面積約418方呎，近日透過代理行以約645萬元放售，每方呎約15,431元。該業主去年8月才一手購入單位，持貨一年多即被接管。屯門掃管笏半新盤恆大‧珺瓏灣也有新增個案，單位為5座高層B室，銀主開價約470萬元，每方呎約15,161元。