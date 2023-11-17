新盤輪流出招搶攻

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，曉柏峰首批發售單位折實平均呎價約17,521元，將會視乎首輪銷情再考慮加推。即將發售的單位涵蓋40伙一房戶、23伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積由237至499方呎，折實價392.13萬至900.54萬元，折實呎價約15,788元起。

銷售安排顯示，發售當日會於下午6時展開銷售程序，約7時在售樓處作即場抽籤，並分A、B兩組揀樓，優先的A組買家須購至少一伙400方呎以上單位，或2至4伙單位。消息指，項目於過去6日已接獲約430張入票，按首輪出售單位計，暫超額認購逾5倍，將於發售日中午12時截票。

該盤室內會所佔地約5,557方呎，提供的設施包括寵物公園、健身室、燒烤樂園、瑜伽空間及遊樂室等。

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨以752萬元售出2B座5樓D室連平台特色戶，實用面積294方呎，採開放式間隔，呎價約25,578元。據悉，買家為內地專才。

睿峰尚餘99伙待售 最新曝光的兩房示範單位參照3A座36樓A11室為藍本搭建，實用面積426方呎，設開放式廚房，客飯廳設雙邊趟門，並外連三合一露台。另一個示範戶則參照2B座36樓B8室搭建，實用面積568方呎，屬三房間隔，同樣設開放式廚房，除了浴室外，另設化妝室。

市區餘貨盤積極軟銷。鼎珮集團的長沙灣睿峰於今年累售126伙，套現約15億元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，目前項目尚餘99伙待售。美聯物業為該盤新買家提供優惠以配合銷售部署。

詹勳榮稱，名日‧九肚山推出靈活付款辦法，以方便買家作財務安排。 YOHO WEST兩房示範戶，實用面積426方呎。 胡致遠稱，YOHO WEST首張價單涵蓋開放式至三房戶。 露台設多用途格柵架，可供晾曬衣物及擺放盆栽。