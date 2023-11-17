新盤輪流出招搶攻
曉柏峰下周一賣68伙 YOHO WEST示位登場
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，曉柏峰首批發售單位折實平均呎價約17,521元，將會視乎首輪銷情再考慮加推。即將發售的單位涵蓋40伙一房戶、23伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積由237至499方呎，折實價392.13萬至900.54萬元，折實呎價約15,788元起。
銷售安排顯示，發售當日會於下午6時展開銷售程序，約7時在售樓處作即場抽籤，並分A、B兩組揀樓，優先的A組買家須購至少一伙400方呎以上單位，或2至4伙單位。消息指，項目於過去6日已接獲約430張入票，按首輪出售單位計，暫超額認購逾5倍，將於發售日中午12時截票。
該盤室內會所佔地約5,557方呎，提供的設施包括寵物公園、健身室、燒烤樂園、瑜伽空間及遊樂室等。
名日‧九肚山特色戶標售
此外，長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，同樣在下周一起招標發售一伙連天台特色戶。該公司營業經理詹勳榮表示，將出售單位為第2座25樓E室兩房戶，實用面積505方呎，連231方呎天台，享開揚山景。是次招標安排靈活付款辦法，買家可自訂成交期及獲代繳印花稅。
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨以752萬元售出2B座5樓D室連平台特色戶，實用面積294方呎，採開放式間隔，呎價約25,578元。據悉，買家為內地專才。
新地代理總經理胡致遠指，旗下與港鐵(00066)合作發展的YOHO WEST，最新開放兩個交樓標準示範單位供傳媒預覽，部署本周末至下周初開價後，再對公眾開放。他亦透露，會研究於首張價單設計不同付款辦法，包括稅項優惠，或應對現時息率的計劃以幫助買家置業。
睿峰尚餘99伙待售
最新曝光的兩房示範單位參照3A座36樓A11室為藍本搭建，實用面積426方呎，設開放式廚房，客飯廳設雙邊趟門，並外連三合一露台。另一個示範戶則參照2B座36樓B8室搭建，實用面積568方呎，屬三房間隔，同樣設開放式廚房，除了浴室外，另設化妝室。
市區餘貨盤積極軟銷。鼎珮集團的長沙灣睿峰於今年累售126伙，套現約15億元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，目前項目尚餘99伙待售。美聯物業為該盤新買家提供優惠以配合銷售部署。
尚‧珒溋5700萬沽
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