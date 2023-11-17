●AXA公布「AXA安盛心理健康研究2023」第四階段結果指出，香港銀髮族心理健康普遍較全港平均水平為佳，惟仍受到較大的財務壓力影響，物價（78%）、生活成本上升（69%）和經濟前景不明朗（68%）是造成負面情緒影響的3大問題，只有41%的受訪者對未來財務狀況有信心，另僅44%認為自己擁有足夠的財政資源。