簡訊一覽
●UNIQLO母企迅銷(06288)表示，旗下UNIQLO香港及澳門、GU香港調整花紅發放制度，於今年9月起，凡符合條件的辦公室和前線店舖員工，將由原本需工作滿一個完整的公司財政年度方可獲發酌情發放的花紅，改為最快工作滿3個月即合資格獲發首次花紅，預計約800名僱員可受惠；而若工作滿一個完整的公司財政年度，僱員最多可獲發3次花紅。另UNIQLO澳門宣布前線店舖員工加薪平均幅度約10%，上月生效。
●百盛商業(03368)截至今年9月底止第三季度經營收益總額按年升7.3%至10億元（人民幣‧下同）；首9個月純利6,728萬元，較去年同期蝕2.41億元轉虧為盈。
●利記控股(00637)截至今年9月底止半年蝕1,464.9萬元，較去年同期蝕700.8萬元有所擴大；每股虧損1.77仙，不派息。
●恒大汽車(00708)公布，就進一步延遲寄發債轉股及中東資本紐頓集團認購事項通函公布，經公司申請，執行人員已於10月19日授出同意，將寄發紐頓集團認購事項通函的時限延長至今年12月31日或之前。
●香港持牌虛擬資產交易所HashKey與亞洲數碼資產保險企業OneInfinity by OneDegree正式簽署協議，後者將向前者提供覆蓋冷錢包及熱錢包的虛擬資產保險。
●AXA公布「AXA安盛心理健康研究2023」第四階段結果指出，香港銀髮族心理健康普遍較全港平均水平為佳，惟仍受到較大的財務壓力影響，物價（78%）、生活成本上升（69%）和經濟前景不明朗（68%）是造成負面情緒影響的3大問題，只有41%的受訪者對未來財務狀況有信心，另僅44%認為自己擁有足夠的財政資源。
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