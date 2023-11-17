韓央行：AI或取代400萬個職位

南韓央行進行的一項研究預期，未來20年，人工智能（AI）可能會取代多達400萬個南韓工作職位，佔比高達14%，也可能使世界各地的白領工作陷入混亂，這進一步引發AI興起威脅勞動力市場穩定的憂慮。

該央行表示，具有更好學術背景的高收入勞動力會面臨更大的威脅，因為AI可以更輕鬆地處理分析和認知工作，如化學家、醫生、律師、會計師和資產管理人員所受到的威脅最大，而宗教領域、食品服務、教學和歌唱領域的人員則最不受影響。同時，該研究指，AI將增加對所謂STEM（科學、技術、工程和數學）教育以及溝通和團隊合作等軟人際技能的需求。

南韓已經成為世界上機械人採用率最高的國家之一，試圖以此減少人口老化的影響，惟該國仍屬於AI利用率較低的國家之一。

澳洲失業率3.7%符預期 另外，澳洲公布，10月失業率按月回升0.1個百分點至3.7%，符合市場預期；失業人數增加5.5萬人，較市場預期增加約兩萬人為多。細分數據顯示，兼職職位激增3.79萬個，或因10月14日全國公投僱用大量工作人員。