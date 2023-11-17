思科下調全年收入預測

人工智能（AI）發展現時遍地開花，連帶網絡安全議題備受外界關注，不過網絡設備生產商思科系統最新卻下調全年展望預測，估計全年收入預測只會介乎538億至550億美元，較8月時預計的570億至582億美元為低，並直指全球經濟充斥不確定因素，影響網絡設備需求。

新產品訂單放緩 思科又稱，今季新產品訂單放緩，主要是由於之前交付表現強勁，而產品銷售周期亦較以往長。

不過，該企上季業績表現較預期為好。截至10月28日止的首財季純利有36.38億美元，按年增26.6%；經調整每股盈利升29.06%，至1.11美元；收入進帳146.68億美元，按年升7.59%，其中產品佔111.39億美元，按年升8.72%，服務收入升4.19%，至35.29億美元。

至於按地區劃分，亞太、日本及大中華區（APJC）收入按年跌3%至19.82億美元，歐洲、中東與非洲（EMEA）地區營收持平於36.64億美元，另美洲地區營收按年增14%至90.22億美元。