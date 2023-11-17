聯想半年少賺60%

業績公告顯示，聯想單計截至9月底止的第二財政季度，純利為2.49億美元，跌53.97%，勝市場預期的2.25億美元；收入則有144.1億美元，按年跌15.68%。

SSG獲利最高 IDG收入減 按集團的3大核心業務劃分，SSG業務繼續成為集團業績的領頭羊，主要受惠數碼化發展及企業客戶追求更高的生產力。該業務第二季度收入按年升11.43%至19.18億美元，經營溢利升4.29%至3.83億美元；上半年相關業務錄經營溢利率21%，遠高於集團其他業務。

至於佔總收入近80%的智能設備（IDG）業務，即涉及個人電腦（PC）、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務的分布，第二季度收入按年則跌16.04%至115.14億美元，經營溢利倒退16.97%至8.46億美元，主因早前的跨渠道清理過剩個人電腦庫存所致。

不過，聯想指出，雖然亞太區的本地貨幣兌美元貶值影響，但商用個人電腦銷售（尤其是日本市場）強勁復甦；同時在新產品發布及效率提升之下，相關經營溢利率第二季度上升至7.4%，接近歷史新高。

另邊廂，基礎設施方案（ISG） 業務第二季度收入跌23.43%至20.01億美元，並錄5,343.8萬元的經營虧損，主要由於全行業整體的資訊科技（IT）支出減少所致。另存儲業務收入全球排名第3，服務業務和邊緣業務收入均創新高。

按地區劃分，上半年中國市場的收入表現仍然疲弱，按年跌25.21%，至61.48億美元，主因個人電腦及基礎設施業務需求放緩所致；而美洲及亞太期內收入分別跌16.96%及14.37%。

聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶指，明年如期推出人工智能（AI）PC，而集團多年前已在AI及科技創新作布局，在行內處有利位置，目前已經擁有全景式AI產品管線，未來亦會繼續投資技術創新，利用生成式AI，創造新一代AI終端設備。

控告華碩侵害多項專利 此外，有指聯想最新在美國加州聯邦法院起訴台灣電腦生產商華碩（ASUS），指控該公司在筆記簿型電腦方面，侵害聯想多項專利，涉及無線通訊、手指觸控板滑動，以及允許筆電轉換成平板電腦配置軸承等。

聯想集團第二財季業績摘要