瑞銀料港樓價明年冧一成 負資產恐破10萬

香港樓市危危乎，瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉認為，受累高息口環境，加上新盤庫存處歷史高位，料明年本港樓價再跌一成，買樓投資需求較低下，仍有撤辣空間，並坦言過去很多買家以高成數按揭上車，現時負資產數字仍未見頂，甚至逼近、突破10萬宗歷史高位。

估新樓庫存要4年消化 該行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻則預計，今年本港樓價將會持平或下跌最多5%，明年再跌10%；展望未來6個月市場較難捱，預期明年寫字樓租金再跌3至5%，空置率會逐步升至20%。至於零售市道，基於今年高基數效應，加上港人外遊影響本地消費表現，故對明年看法審慎，料零售銷售保持平穩。

梁展嘉補充，本港現時失業率不高，不擔心本港樓市會出現系統性風險，惟料現時新盤庫存需時4年消化，發展商要資金回籠或會傾向讓利銷售。該行亦估計，美國最快明年3月開始減息，預計初期會先減息0.25厘，之後減息幅度會擴大至0.5厘，估計全年累減2.75厘。

來年看好基建旅遊股 港股方面，該行香港策略師陳志立預期，明年底恒生指數目標價20,600點，MSCI香港指數則為9,500點；又指現時港股的風險溢價處於歷史平均水平，意味估值並不是非常便宜，惟隨着明年美國減息，資金有望回流。展望明年上半年投資策略偏保守，看好基建股及旅遊相關股份；相對看淡對息口敏感的本港地產股及銀行股；而當明年減息預期開始體現，或重新評估本港地產股的配置。

至於內房市場，林鎮鴻表示，若中央出台抵押補充貸款（PSL），或為內房前景帶來曙光，而當樓價預期穩定後，市場就不會急於拋售。該行料明年內地經濟增長4.4%，平均通脹率1.2%，至年底的政策利率預計降至1.5厘。