藥明合聯超購48倍 膺今年凍資王
今日首掛牌的藥明合聯(02268)，以凍結資金183.67億元，成為今年首隻凍資過百億元的新股，膺今年「凍資王」。上市前夕在3大暗盤交易場做好，盤中最多升25%，每手帳面料獲利2,575元。
藥明合聯挾着由藥明生物(02269)分拆的光環，吸引逾3.07萬人認購，公開發售超購48.96倍，為今年本港超購倍數第二多新股。一手中籤率13%，認購8手才穩中一手，並錄25張「頂頭槌飛」，每張涉資逾1.85億元；國際發售部分超額認購約18.6倍。
暗盤每手帳賺逾二千
該公司以招股價上限20.6元定價，經重新分配後，公開發售佔比由一成提升至約30%。
在富途暗盤表現最好，最高見25.65元，收報25.4元，較定價升23.3%，每手料帳賺2,400元；在耀才及輝立分別收漲22.57%及22.08%，每手帳面料獲利2,325元及2,275元。
值得留意的是，香港交易所(00388)新股結算平台FINI將於下周三啟用，屆時將以新的資金預付模式進行，結算參與者只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，而毋須為超額認購的金額鎖定全數資金。換言之，整個新股認購過程理論上再沒有大額資金遭「凍結」，「凍資王」或成絕響。
另外，國營軍工巨頭中國航空工業集團控股的西銳飛機（Cirrus Aircraft）及氫燃料電池公司國鴻氫能科技已通過上市聆訊，後者有傳集資數億美元，短期內可展開招股程序。
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