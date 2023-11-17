藥明合聯超購48倍 膺今年凍資王

暗盤每手帳賺逾二千 該公司以招股價上限20.6元定價，經重新分配後，公開發售佔比由一成提升至約30%。

在富途暗盤表現最好，最高見25.65元，收報25.4元，較定價升23.3%，每手料帳賺2,400元；在耀才及輝立分別收漲22.57%及22.08%，每手帳面料獲利2,325元及2,275元。

另外，國營軍工巨頭中國航空工業集團控股的西銳飛機（Cirrus Aircraft）及氫燃料電池公司國鴻氫能科技已通過上市聆訊，後者有傳集資數億美元，短期內可展開招股程序。