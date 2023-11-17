美唱淡聯匯 恒指回吐逾兩百

要留意的是，該報告關於聯匯的專欄基本上通篇依賴一篇美媒的報道，指去年5月至今年6月期間，港匯觸及弱方兌換保證逾40次，金管局多次「出手」接港元沽盤，涉及金額折合2,890億元，導致香港銀行體系結餘下跌。

質疑掛鈎美元可持續性

USCC並無忽略這是美國加息幅度超過港銀所致，但指金管局接錢的背景是「港元前景的不確定性」，更謂港元受壓令人質疑維持港元與美元掛鈎的可持續性。就改掛人民幣的揣測，該報告認為此舉會損害香港作為國際金融中心的地方，因為不受內地資本管制影響的離岸人民幣流通有限，況且「資產負債表以一隻兌美元匯率波動較低的貨幣記帳，對跨國銀行及其客戶帶來很多好處」。