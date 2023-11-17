美唱淡聯匯 恒指回吐逾兩百
美國國會的美中經濟與安全評估委員會（USCC）發表年度報告，力盡「說衰香港故事」之能事，不但宣稱港元受到脅迫（Duress），劈頭更稱香港金融管理局維持聯繫匯率面臨壓力。
要留意的是，該報告關於聯匯的專欄基本上通篇依賴一篇美媒的報道，指去年5月至今年6月期間，港匯觸及弱方兌換保證逾40次，金管局多次「出手」接港元沽盤，涉及金額折合2,890億元，導致香港銀行體系結餘下跌。
質疑掛鈎美元可持續性
USCC並無忽略這是美國加息幅度超過港銀所致，但指金管局接錢的背景是「港元前景的不確定性」，更謂港元受壓令人質疑維持港元與美元掛鈎的可持續性。就改掛人民幣的揣測，該報告認為此舉會損害香港作為國際金融中心的地方，因為不受內地資本管制影響的離岸人民幣流通有限，況且「資產負債表以一隻兌美元匯率波動較低的貨幣記帳，對跨國銀行及其客戶帶來很多好處」。
另方面，USCC稱本港經濟中期面對私人債務膨脹、香港製造電子產品外需下降、主要出口市場經濟放緩，以及勞動力萎縮的挑戰。
不過，港元8月底便開始遠離弱方兌換保證，昨日觸及7.8107每美元後，本港時間晚上回升至7.8018。「聯匯之父」祈連活上月接受本報專訪時指，本港一直有貨幣基礎105至112.5%的美元資產作為支持，任何時候都有美元應付外界把港元兌回美元的要求。
藍籌表現最差者乃近期屢創52周新高的小米集團(01810)，股價早段衝上16.98元，距離招股價僅兩仙之遙，即掉頭回落，收報15.7元，跌6.54%。中信証券卻看好小米有望較其他「造車新勢力」實現每年銷量10萬輛且毛利率轉正的目標，讓估值向上，目標價18元。
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