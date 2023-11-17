內地新盤價連挫5個月

一線城市月跌0.3% 深土地拍賣鬆綁 內地出多招救樓市，惟「銀十」樓市銷情仍未擺脫跌勢。內媒根據官方數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按月跌幅擴至0.4%，連降5個月；外媒亦指表現重返8月弱勢，按月跌約0.3%。其中，一線城市深圳按月仍降0.5%。眼見一手樓價降溫，深圳據報逐漸調整土地拍賣規則，住宅地塊普通商品房銷售價格限制的競拍規則正悄悄鬆綁，為2016年開啟新樓限價後首次。

國家統計局昨公布，在70個大中城市中，10月新建住宅價格指數按月上漲有11個，較9月的15個為少；一手樓售價按月下跌有56個，二手樓更有67個城市跌價，均比9月增加兩個。一線城市方面，一手樓售價按月跌0.3%，明顯由9月持平的情況轉差；其中，北京、廣州和深圳分別按月跌0.4%、0.7%和0.5%。

二手樓回落 京跌幅最大 二手樓價更按月轉跌0.8%，北京、上海、廣州及深圳分別下挫1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。

傳統旺季「銀十」樓市持續低迷，單計10月，內地整體商品房銷售面積比9月跌28.4%，對樓價的支撐力度下降。內媒引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析表示，這與十一長假出遊、房企減價促銷、市場信心仍舊不足等多項因素相關。

開發商長假期間急於加大折扣賣房力度，多數開發商推出一口價、特價等房源，導致樓價處於下行區間；此外，供給端風險持續蔓延，國企、穩健型民企也在列，導致買家情緒進一步下滑。

世茂深港中心降價再流拍 近年深圳一直收緊土地拍賣規則，「三限雙競+搖號」（即限地價、限全年期自持租賃住房或保障性租賃住房面積、限住房銷售均價；競地價、競自持租賃房屋或保障房；達到最高限制地價後透過搖號方式確定競投人）已逐漸成為慣例。不過，直至今年6 、7月，土拍規則開始放寬，如有住宅地採取「雙限單競+搖號」（即限地價、限住房銷售均價；競地價、觸頂須搖號）等。

深圳公共資源交易公共服務平台昨掛出龍華、坪山區兩宗住宅地，起拍價分別為7.54億元及1.19億元（人民幣‧下同），掛牌結束時間為12月15日。

更值得關注是，此次出讓的龍華A925-1146宗地，取消了普通商品房售價的限制，僅採取「單限單競＋搖號」方式（即限地價、競地價、觸頂須搖號）規則，對於深圳土拍對商品房售價未設限，外界猜想為取消限價政策的先兆，雖然深圳住建部已否認，但坊間仍想像此舉可能是10月底已傳達各地的《關於規劃建設保障性住房的指導意見》文件（簡稱14號文）、被多地官員稱為「新房改方案」的一部分。

內地4大一線城市新樓售價指數按月變化