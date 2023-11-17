微軟專注華以外市場 西門子憂訂單放緩

中美兩國元首會面或讓雙邊關係得以緩和，但投資者依然無法忽視美國對華設下的種種限制，美國微軟公司行政總裁納德拉（Satya Nadella）直言，公司更關注中國以外的國際市場，且大部分業務都是在美國、歐洲和亞洲其他地區，除非供應鏈中斷，否則中國市場對微軟影響不大。

道指早段跌123點 另一方面，德國工業集團西門子（Siemens）在截至9月底止第四財季收入增長一成至紀錄新高的214億歐元，勝預期；工業利潤上升7%，達到創紀錄的34億歐元，高於預期的33.4億歐元。惟該企預計中國經濟放緩持續，恐拖累公司的工廠自動化設備訂單，估計截至明年9月底止財年收入增長將放緩到4至8%。該股周四早段曾升6.6%，高見148.08歐元。

美股周四早段反覆。道指曾跌123點，至34,868點；標指跌7點，至4,495點；納指跌44點，至14,059點。

另外，美國上周首次申領失業救濟人數23.1萬人，多過預期。

沃爾瑪績佳 仍曾瀉8% 零售巨頭沃爾瑪公布，截至10月底止第三財季銷售增長5.22%至1,608億美元，勝預期的1,597.2億美元，經調整每股盈利1.53美元，同樣優於預期的1.52美元。該企繼而上調全年業績指引，預視假期銷售旺季開局強勁。不過，該股早段瀉8%，見156.01美元。

沃爾瑪把本財年的銷售增長由原來的最多4.5%，上調至最多5.5%；全年經調整每股盈利預測上調至介乎6.4至6.48美元，之前預測為6.36至6.46美元。

梅西百貨公布，截至10月底止第三財季盈利4,300萬美元，按年下跌60.18%；經調整每股盈利0.21美元，高過市場預期。雖然季內銷售48.6億美元，按年跌7.07%，依然勝預期，該股早段升逾14%，高見14.43美元。該企把本財年銷售下限由原來的228億美元，上調至229億美元，同店銷售由原先預測跌最多7.5%，改善至跌最多7%。